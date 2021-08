Najnowsze informacje o szczepieniach i zakażeniach koronawirusem w Polsce

Najwięcej przypadków odnotowano w województwach: mazowieckim (26), małopolskim (22), śląskim (20), dolnośląskim (15). Najmniej odnotowano w Świętokrzyskiem - tylko 4.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby. 4 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem to 2 884 974. Zmarło 75 297 osób.

Hospitalizowanych jest 309 chorych z COVID-19, a 46 z nich przebywa pod respiratorami – poinformował w piątek resort zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6038 łóżek i 580 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że kwarantanną objęto 66 472 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 655 014 zakażonych.

Ponad 18 mln w pełni zaszczepionych osób

Dokłada liczba iniekcji wykonanych przeciw COVID-19 wynosi 35 189 762. Dawki podano 18,8 mln kobiet i 16,3 mln mężczyzn.

Szczepionki przyjęło do tej pory 1,2 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Osobom pełnoletnim do 60. roku życia podano 20,7 mln szczepionek. Natomiast u osób w wieku 61-70 lat wykonano 7,1 mln szczepień, a powyżej 70 lat - 6,2 mln.

W pełni zaszczepionych jest 18 003 250 osób. Dzienna liczba szczepień w czwartek wyniosła 58 728. Najwięcej iniekcji wykonano do tej pory 3 czerwca tego roku. Podano wtedy 652 169 dawek.

Zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 261 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Delta dominiuje

– Wariant delta jest obecny w 91 proc., wariant alfa - brytyjski, z którym do tej pory się mierzyliśmy, to jest już 5 proc. W tym tygodniu nie wykryliśmy żadnego innego wariantu w sekwencjonowanych próbkach poza wariantem delta. Do tej pory mamy zanotowanych blisko 500 przypadków wariantów delta" – podał w piątek na antenie Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

