MZ: Zaledwie 0,67 proc. w pełni zaszczepionych osób zostało zakażonych

Zaledwie 0,67 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. Spośród wszystkich zanotowanych przypadków zgonów osób z koronawirusem 1,64 proc. to osoby zakażone po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia na Twitterze podał, że od początku rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce zmarło 39 245 osób. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki wynosi 646.

"Zgony osób zakażonych koronawirusem po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia wyniosły 1,64 proc. wszystkich odnotowanych przypadków zgonów osób zakażonych COVID-19. Zgony nie są związane ze szczepieniem" – podkreśla ministerstwo.

Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 1 395 608 osób. Wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki zanotowano 9441 przypadków zakażeń. "Zaledwie 0,67 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych" – zwraca uwagę MZ.

Ile osób zaszczepiło się w Polsce?

W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 18 mln osób – podano w piątek na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w Polsce szczepień przeciw COVID-19 wynosi 35 281 208. W pełni zaszczepiono dokładnie 18 064 134 osoby. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 305 niepożądanych odczynów poszczepiennych.