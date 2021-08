Ile będzie zakażeń w szczycie czwartej fali? Ekspert podał liczbę

Dr Sutkowski zaznaczył, że starając się przewidzieć rozwój epidemii, trzeba brać pod uwagę liczbę osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. – Jednak liczba osób zaszczepionych to nie jedyny wskaźnik, który musimy uwzględnić. Wszystkie symulacje uwzględniają również procesy społeczne i decyzje administracyjne – wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Jego zdaniem, szczyt czwartej fali pandemii będzie miał miejsce w październiku, a największy wpływ na wzrost zachorowań będzie miał powrót dzieci do szkół oraz powroty z wakacji.

Apel o przyspieszenie szczepień

Wyraził nadzieję, że część osób jeszcze zdąży się zaszczepić. – Niestety, jest już bardzo późno i trzeba się bardzo spieszyć ze szczepieniami. Dlatego należy apelować nie tylko o frekwencję, ale i o tempo szczepień. Tempo powinno być zdecydowanie większe – ocenił dr Sutkowski. Dlatego, jak zastrzegł, wszyscy powinni wspierać działania, które będą przyspieszać tempo szczepień.

Dr Sutkowski poinformował, że wszystko wskazuje na to, że za czwartą falę w Polsce będzie odpowiadał wariant Delta. – Jeżeli będzie dużo powrotów z wakacji i te osoby wracające będą zakażać innych w miejscach, gdzie jest dużo osób niezaszczepionych, być może konieczne będzie wprowadzenie obostrzeń, czyli zaleceń sanitarnych mocniejszych niż obecnie – zapowiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Jednocześnie zastrzegł, że obostrzenia te nie dotkną osób zaszczepionych. – Przezorny zawsze zaszczepiony – dodał.

Czwarta fala. Ile będzie zakażeń w szczycie?

Dr Sutkowski przyznał, że symulacje, których twórcy próbują przewidzieć najbardziej prawdopodobny rozwój pandemii w Polsce, mówią o możliwości wystąpienia od kilku do kilkunastu tysięcy zakażeń dziennie.

– Pierwotnie mówiono nawet o ok. 15 tys. zakażeń dziennie pod koniec sierpnia. To się zapewne nie sprawdzi. Osobiście spodziewam się kilku tysięcy – między 5 a 10 tys. zakażeń dziennie. Jednak możliwy jest także wariant gorszy – liczba zakażeń na poziomie 40 tys. dziennie – ocenił.

Zaznaczył, że możemy mieć do czynienia z sytuacją podobną do tej, która wystąpiła w Wielkiej Brytanii, gdzie zakażeń było stosunkowo dużo, jednak hospitalizacji i zgonów – mało. – Jednak ja bym się za bardzo nie cieszył, bo osób zaszczepionych w Polsce powyżej 80. roku życia jest niecałe 70 proc. To zdecydowanie za mało, żeby odtrąbić sukces i spodziewać się, że będzie dobrze – powiedział.

Wskazał, że problemem jest także to, iż większość osób zapomniało o zasadzie DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

