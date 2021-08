Wielka Brytania: Najwyższa liczba zgonów podczas III fali pandemii

Wprawdzie bilanse zgonów podawane we wtorki, gdy uzupełniane są statystyki z weekendu, są zazwyczaj najwyższe w tygodniu, jednak bieżący jest wyraźne wyższy od tego sprzed tygodnia (o 24) i sprzed dwóch (o 32). Natomiast łączna liczba zgonów z ostatnich siedmiu dni - 648 - jest o 4,2 proc. wyższa od tej z poprzednich siedmiu.

Bilans zgonów

Natomiast bilans nowych zakażeń jest o prawie 1600 niższy od poniedziałkowego, ale o ponad 3300 większy od tego, którzy był w poprzedni wtorek. W ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto prawie 207 tys. zakażeń - o 5,6 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 6,32 mln zakażeń, z powodu których zmarło 131 149 osób. Pod względem łącznej liczby zakażeń zajmuje ona szóste miejsce na świecie, jeśli chodzi o zgony - siódme.

Do poniedziałku włącznie przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało prawie 47,37 mln osób, a obie - ponad 40,84 mln. Stanowi to odpowiednio 89,6 proc. oraz 77,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

Tymczasem również we wtorek brytyjski urząd ds. leków MHRA dopuścił szczepionkę firmy Moderna do podawania młodym ludziom w wieku 12-17 lat. To druga szczepionka, która uzyskała autoryzację MHRA do stosowania w tej grupie wiekowej - wcześniej zatwierdzona została ta opracowana przez firmy Pfizer/BioNTech.

W Wielkiej Brytanii szczepieniami objęta jest na razie tylko młodzież w wieku 16-17 lat oraz dzieci w wieku 12-15 lat, które albo same są z powodu innych schorzeń szczególnie podatne na zachorowanie na COVID-19, albo mieszkają z takimi osobami.

Czytaj też:

Wielka Brytania: Nowe ułatwienia dla zaszczepionychCzytaj też:

Wielka Brytania: Gwałtowny wzrost PKB po zniesieniu restrykcji