Rośnie liczba zmarłych. Umierają też osoby po pierwszej dawce

O takich wnioskach poinformowali w czwartek eksperci opracowujący dane napływające z regionów.

"Coś oczekiwanego"

Komentując te dane dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych w rzymskiej Poliklinice Gemelli Roberto Cauda podkreślił, że wskaźnik zakażeń koronawirusem jest dziesięć razy niższy w grupie osób zaszczepionych.

"A zatem te najnowsze ustalenia były czymś oczekiwanym" – stwierdził.

Minionej doby we Włoszech zanotowano 55 zgonów na Covid-19 i 7260 następne przypadki zakażeń.

To kolejny dzień z wysoką liczbą zmarłych.

Chorują dzieci

"Potrzebujemy tarczy, by bronić także nasze dzieci przed tym straszliwym wirusem" - podkreślili włoscy pediatrzy w apelu rozpowszechnionym w mediach społecznościowych i na komunikatorach. Towarzystwo Pediatrii przypomniało, że COVID-19 dalej atakuje również dzieci. Medycy podkreślają, że szczepienia to jedyna pewna i skuteczna odpowiedź na zagrożenie wywołane kolejnymi falami epidemii koronawirusa.

We Włoszech, jak zaznaczono, 5,5 proc. wszystkich zakażeń, czyli 240 tys. przypadków dotyczy dzieci w grupie wiekowej do 9 lat; zanotowano w niej 14 zgonów. 10 procent wszystkich zakażonych jest w grupie 10-19 lat. Stwierdzono w niej 436 tys. przypadków koronawirusa, a zmarło 16 młodych osób.

Pediatrzy położyli nacisk na konieczność prewencji przy pomocy szczepionek także w odniesieniu do dzieci, by nie dopuścić do nasilenia krążenia wirusa i jego zaraźliwych wariantów.

Certyfikat covidowy

We Włoszech kara za brak przepustki w miejscach, gdzie jest ona wymagana wynosi do 400 euro (1800 zł). W przypadku lokali gastronomicznych i innych placówek, które zobowiązane są do ich kontroli, za naruszenie przepisów grożą kary administracyjne - nakaz zamknięcia od jednego do dziesięciu dni. W całym kraju maseczki trzeba mieć wszędzie w budynkach, a kara za ich brak to również 400 euro.

Certyfikat zdrowotny jest wymagany przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, a także teatrów, kin, muzeów, basenów, siłowni czy kasyn. Dokument, który muszą okazywać wszyscy powyżej 12. roku życia, będzie też warunkiem wstępu na imprezy masowe, zjazdy czy targi. Włoska przepustka sanitarna wydawana jest osobom, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki, mają aktualny negatywny test lub przeszły zakażenie.

