Lek przeciw COVID-19 zatwierdzony w Wielkiej Brytanii. Ma jedną wadę

Dopuszczony do użytku lek przeciwko COVID-19 do zwalczania koronawirusa wykorzystuje przeciwciała stworzone laboratoryjnie.

Jak poinformował MHRA, badania wykazały, że stworzony przez firmy Regeneron i Roche lek Ronapreve skutecznie zapobiega zakażeniom koronawirusem, łagodzi objawy ostrego zakażenia oraz zmniejsza prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu COVID-19. Lek jest podawany poprzez zastrzyk lub infuzję i działa na wyściółce układu oddechowego, gdzie wiąże się ściśle z koronawirusem i zapobiega jego dostępowi do komórek układu oddechowego, dając układowi odpornościowemu więcej czasu na reakcję.

Dla kogo lek?

Lek może być szczególnie przydatny u osób, które nie są w stanie w naturalny sposób wytworzyć przeciwciał w odpowiedzi na infekcję koronawirusem. Ma jednak jedną wadę. Jest on bardzo drogi - jeden cykl kosztuje od 1000 do 2000 funtów (ok. 5,3-10,7 tysięcy złotych) - i możliwe, że zarezerwowany będzie dla osób, u których prawdopodobieństwo ciężkiej choroby z powodu słabego układu odpornościowego jest największe.

"Dodatek do arsenału walki z COVID-19"

– Ta terapia będzie znaczącym dodatkiem do naszego arsenału do walki z COVID-19, do naszego szeroko uznanego na świecie programu szczepień i ratujących życie leków: deksametazonu i tocilizumabu – oświadczył minister zdrowia Sajid Javid.

Firma Regeneron stała się znana, gdy w październiku zeszłego roku jej lek, będący wówczas jeszcze w fazie badań, podano wraz z innymi preparatami ówczesnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, gdy ten miał koronawirusa.

