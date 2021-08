Nowe informacje ws. obostrzeń. Rzecznik MZ podał szczegóły

– Myślę, że od zaostrzania limitów w miejscach publicznych, w skupiskach ludzkich – kinach, kawiarniach – można zacząć, a dalej, to zgodnie z konsekwencją rosnących zakażeń, o ile taka konsekwencja takich zakażeń będzie – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na wtorkowej konferencji prasowej, pytany, jakie obostrzenia mogą zostać wprowadzone w wypadku narastania czwartej fali epidemii COVID-19.

Podkreślił, że "rekomendacja ministra zdrowia jest taka, że obostrzenia wprowadzamy dla wszystkich na danym obszarze, ale, co logiczne, osoby zaszczepione, które są osobami bezpiecznymi, będą z części tych obostrzeń na pewno wyjmowane".

Dodał, że osoby zaszczepione w pewnych aspektach już dzisiaj są inaczej traktowane. Przypomniał, że obecnie obowiązuje limit 75 proc. obłożenia w hotelach, a osoby zaszczepione są z limitu zwolnione.

Do końca tygodnia rekomendacja ws. trzeciej dawki

Rzecznik resortu zdrowia podczas briefingu był pytany m.in. o to, czy jeszcze w środę przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące szczepienia przeciw COVID-19 trzecią dawką.

– To pytanie do Rady Medycznej i do szefa Rady Medycznej, czyli prof. (Andrzeja) Horbana. Z tego, co wiem do końca tego tygodnia powinna taka rekomendacja zapaść i wówczas będzie podejmowana decyzja przez pana premiera, oczywiście przy współudziale ministra zdrowia – powiedział Andrusiewicz.

Odniósł się do pytania, czy w rekomendacji będzie wskazane, jakiej szczepionki będzie trzecia dawka.

– Tutaj najwłaściwszą decyzje i rekomendację podejmą eksperci, na bazie których my będziemy podejmować nasze decyzje. To, jakie szczepionki, to my już dzisiaj wiemy i wszyscy państwo wiecie, jakie szczepionki są podawane, jako ta trzecia dawka w tych państwach, jak Izrael, Wielka Brytania. Więc wiemy, jakie są tam dawki podawane, jakiej szczepionki, wiec pewnie będziemy postępować tożsamo, ale poczekajmy na decyzję Rady Medycznej, a przypomnę, że toczy się też postępowanie przed Europejską Agencja Leków (EMA) w tej sprawie – odpowiedział rzecznik.

Pytany był także o to, czy chodzi tylko o umożliwienie szczepień trzecią dawką osobom z obniżoną odpornością, po przeszczepach, czy też szeroko także innym osobom. – Pyta mnie pan o rekomendację Rady Medycznej, której jeszcze nie ma – zaznaczył Andrusiewicz.

Czytaj też:

Nadchodzi czwarta fala. Niedzielski zapowiada powrót do strefCzytaj też:

Minister zdrowia: Podanie trzeciej dawki to kwestia tygodniCzytaj też:

Rośnie liczba nowych zakażeń. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia