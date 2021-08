Japonia: Pierwsza osoba zaangażowana w paraolimpiadę trafiła do szpitala z COVID-19

Obcokrajowiec zaangażowany w igrzyska paraolimpijskie w Tokio został przyjęty do szpitala z COVID-19 – podała w czwartek japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na organizatorów. To pierwsza hospitalizacja związana z rozpoczętymi we wtorek zawodami.