Wielki sukces polskich badaczy. Prośba o udostępnienie wyników dla WHO

Zgodnie z informacjami przekazanymi w poniedziałek przez Akademię Górniczo-Hutniczą, grupa prof. Macieja Paszyńskiego z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, przeprowadza symulacje komputerowe propagacji patogenów COVID-19 podczas kaszlu.

Metoda zaproponowana przez zespół z AGH, pracujący wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w USA, polega na dokładnych symulacjach komputerowych. Pozwalają one określić m.in. to, jak patogeny rozprzestrzeniają się w trakcie kaszlu i jaką rolę odgrywają maseczki.

Badanie zostało docenione

Wspólna publikacja zespołów została odnaleziona przez program surfujący po bazach artykułów naukowych, oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, a uruchomiony przez wydawnictwo Springer Nature. Program ten przeszukuje bazy publikacji naukowych na całym świecie pod kątem możliwości ich wykorzystania w zwalczaniu pandemii COVID-19. Szef wydawnictwa Springer Nature w swoim liście do prof. Paszyńskiego zawarł prośbę o zgodę na udostępnienie artykułu dla Światowej Organizacji Zdrowia oraz publicznym ogólnoświatowym bibliotekom artykułów naukowych.

„Wyróżnienie to zmotywowało mój zespół do dalszych badań nad możliwością zastosowania opracowanych metod komputerowych do symulacji propagacji patogenów podczas kaszlu. Z pomocą matematyka prof. Ignacio Mugi z Papieskiego Uniwersytetu w Valparaiso w Chile opracowaliśmy model komputerowy, umożliwiający zbadanie znaczenia maseczki w kontekście rozprzestrzeniania się patogenów w trakcie kaszlu" – powiedział prof. Paszyński z AGH. Dodał także: „Symulacje pokazują dobitnie, jak istotne jest w czasach pandemii noszenie maseczki, szczególnie przez osoby zainfekowane”.

Co wykazały symulacje?

Symulacje wskazują, że w pomieszczeniach zamkniętych, bez dodatkowego ruchu powietrza, w przypadku kaszlenia bez maseczki teoretycznie możliwe jest zakażenie nawet w odległości 2 metrów od kaszlącego. Natomiast osoba kaszląca, zasłaniająca usta maseczką - zmniejsza zasięg emitowanych patogenów nawet czterokrotnie, co oznacza względne bezpieczeństwo osób zachowujących dystans społeczny.

Symulacje pokazują również, że nie jest wykluczona możliwości zarażenia od osoby noszącej maseczkę w przypadku niezachowywania dystansu społecznego.

Dotychczasowe badania i symulacje prowadzone w Instytucie Informatyki w AGH dotyczyły m.in. rozprzestrzeniania się choroby nowotworowej, fali powodziowej czy zanieczyszczeń nad Małopolską.

