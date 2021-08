Włochy: O połowę mniej hospitalizacji niż w poprzednich falach

Takie wnioski płyną z analizy monitoringu, przedstawione w poniedziałek przez medyczną fundację Gimbe. W kraju w pełni zaszczepiono 70 procent ludności.

Stabilizacja zakażeń

Prezes fundacji Nino Cartabellotta powiedział w wywiadzie radiowym: "Letni sezon wakacyjny uratowaliśmy dzięki kampanii szczepień. Odsetek hospitalizacji jest znacznie niższy w porównaniu z tą samą liczbą przypadków w poprzednich falach; to około połowy mniej". "To oznacza, że szczepionka działa" – ocenił.

Następnie ekspert poinformował: "W ostatnich trzech tygodniach zanotowaliśmy wyraźną stabilizację zakażeń". Zwrócił zarazem uwagę na to, że są różnicee między regionami, wynikające ze wskaźnika zaszczepionych osób w wieku powyżej 50 lat. Najniższy jest on na Sycylii.

Szczepienia we Włoszech

Prezes fundacji wyraził opinię, że niepokój budzi to, że dalej we Włoszech przeciwko COVID-19 nie zaszczepiło się 3,5 miliona osób powyżej 50 lat. "To może doprowadzić do nowych restrykcji, choć nie będą takie, jak wcześniej" - oświadczył Nino Cartabellotta. Jego zdaniem "słuszne jest rozważenie wprowadzenia obowiązku szczepień".

W tych dniach notuje się codziennie we Włoszech kilkadziesiąt zgonów na COVID-19 i około 6-7 tysięcy przypadków zakażeń. Z danych napływających z regionów wynika, że wśród hospitalizowanych zdecydowaną większość, nawet 90 procent pacjentów, stanowią osoby niezaszczepione.

Segregacja sanitarna

Od 1 września Włochy zaostrzają restrykcje. Osoby podróżujące pociągami dużych prędkości i Intercity będą musiały okazać tzw. przepustkę COVID-19. W sobotę na stacjach kolejowych w kraju rozpoczęła się kampania informacyjna na temat przepisów segregujących ludzi.

Tzw. Green Pass trzeba będzie pokazać wraz z biletem w czasie kontroli. Przepustkę taką wystawia się na podstawie szczepienia przeciw COVID-19, wyleczenia lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

Na mocy przepisów pasażer podróżujący bez takiej przepustki będzie musiał wysiąść na najbliższej stacji, a do tego czasu przebywać w specjalnie wyizolowanym miejscu.

Od początku września rozszerzone zostanie tym samym stosowanie przepustki covidowej, wymaganej obecnie przy wstępie do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów, muzeów i zabytków, na basen, do siłowni, parków rozrywki, na imprezy sportowe i targowe.

Będzie ona też wymagana podczas podróży samolotem, autobusem dalekobieżnym, statkiem i promem. Najnowsze dane o przebiegu epidemii we Włoszech z soboty to 54 zgony na COVID-19 i 6860 nowych zakażeń koronawirusem, wykrytych w prawie 300 tysiącach testów.

Łączna liczba zgonów wzrosła do 129 056. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 4600 osób, w tym 511 na oddziałach intensywnej terapii.

Instytut Służby Zdrowia odnotował wyraźny wzrost liczby zakażeń w regionach, w których zaszczepiono najmniej osób, czyli na Sycylii i Sardynii oraz w Toskanii.

Czytaj też:

Prezydent przeciwny zmuszaniu do szczepień. Dziambor: Ta deklaracja bardzo cieszyCzytaj też:

"Nie" dla obowiązkowych szczepień. Lisicki: Prezydent stoi po stronie zdrowego rozsądku