Kraska: Nastąpił wzrost zakażeń o ponad 55 proc.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek rano, że w Polsce stwierdzono 390 nowych przypadków koronawirusa. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 7 osób. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 2 889 412. Dotychczasowy bilans ofiar epidemii wynosi 75 367 osób.

Kraska: To ostrzegawcze światło dla wszystkich

– Jak porównamy tydzień do tygodnia, to dzisiaj będziemy mieli wzrost zakażeń COVID-19 o ponad 55 proc. – powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia. – Fala wzrostowa utrzymuje się, trend wzrostowy jest bardzo widocznie utrwalony – dodał.

Kraska zwrócił uwagę, że "powoli, ale systematycznie" przybywa również osób, które muszą być hospitalizowane. – Myślę, że to jest takie żółte, ostrzegawcze światło dla tych, którzy się w tej chwili wahają, czy się zaszczepić, czy nie. Warto to zrobić. Naprawdę możemy zminimalizować efekt czwartej fali przez to, że się zaszczepimy – tłumaczył.

Szczepienia w szkołach

Wiceminister poinformował, że po powrocie do szkół dzieci będą mogły się zaszczepić razem ze swoimi rodzicami. – Okres wakacyjny nie sprzyjał temu, żebyśmy chcieli się szczepić. Teraz wracamy do pracy, wracamy do codzienności, więc myślę, że chęć zaszczepienia powinna u Polaków wzrosnąć – powiedział.

– Zróbmy to, to jest dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych bliskich – zaapelował Kraska.



Pytany o trzecią dawkę szczepionki, wiceszef MZ odpowiedział, że osoby uprawnione dostały już e-skierowania i mogą ją przyjąć. – Mowa oczywiście o osobach po przeszczepach, dializowanych, które mają obniżoną odporność – dodał.

