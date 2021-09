UE zawarła porozumienie z AstraZeneką

Jak poinformowała Komisja Europejska, UE i AstraZeneca osiągnęły porozumienie w sprawie harmonogramu dostaw pozostałych 200 mln dawek szczepionek na warunkach umowy przedsprzedażowej z sierpnia ub. roku. Szczepionki mają być dostarczone do UE do końca I kw. 2022 r. Porozumienie zakończy toczący się spór przed sądem w Brukseli.

– Dzisiejsze porozumienie gwarantuje dostarczenie przez AstraZeneca do UE pozostałych 200 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Istnieją znaczne różnice w poziomie wyszczepienia między państwami członkowskimi, a ciągła dostępność szczepionek, w tym szczepionek AstraZeneca, pozostaje niezbędna. Jako zwolennik globalnej współpracy i solidarności w zakresie szczepień, będziemy nadal pomagać reszcie świata. Celem jest udostępnienie do końca tego roku co najmniej 200 mln dawek szczepionek za pośrednictwem COVAX krajom o niskim i średnim dochodzie – powiedziała unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Nowy harmonogram dostaw szczepionek

Zgodnie z umową przedsprzedażową, AstraZeneca miała dostarczyć 300 mln dawek szczepionki do końca czerwca 2021 r., ale dostarczyła tylko 99,5 mln dawek.



Na mocy porozumienia dotychczasowy harmonogram dot. dostarczenia pozostałych 200 mln dawek został zastąpiony nowym, zakładającym dostarczenie: 60 mln dawek do końca III kwartału 2021 r., 75 mln dawek do końca IV kwartału 2021 r. i 65 mln dawek do końca I kwartału 2022 r.



W związku z obecnymi i nowymi wariantami SARS-CoV-2 KE i państwa członkowskie negocjują z firmami już będącymi w portfelu szczepionek UE nowe umowy, które umożliwią zakup szybko dostosowanych szczepionek w ilościach wystarczających do wzmocnienia i przedłużenia odporności.



Czytaj też:

Dziennikarka BBC zmarła z powodu powikłań po szczepionce AstraZenecaCzytaj też:

Nie będzie przymusu szczepień na COVID. Deklaracja ministra Dworczyka