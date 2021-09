Jedna czwarta młodych Holendrów ma problemy psychiczne

Urząd tłumaczy to pandemią koronawirusa.

Problem narasta

Dane opublikowane przez CBS dotyczą pierwszego kwartału 2021 r. Urząd zauważa, iż liczba osób z problemami psychicznymi rośnie we wszystkich grupach wiekowych. Jednak w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat ta liczba wzrosła aż o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to najwyższy odsetek od 2001 roku, kiedy dolegliwości psychiczne zostały po raz pierwszy zmierzone przez Holenderski Urząd Statystyczny.

Winna jest pandemia?

Zdaniem CBS młodzi Holendrzy cierpią na takie dolegliwości jak depresja, przygnębienie i permanentny stres częściej niż osoby w innych grupach wiekowych. Jednocześnie na początku tego roku Instytut Trimbos opublikował badanie dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne mieszkańców Niderlandów. Potwierdza ono ustalenia CBS, że od czasu pandemii zdrowie psychiczne wśród osób w wieku od 20 do 35 lat się pogorszyło.

Koniec z pomocą dla firm w Holandii

Minister finansów Wopke Hoekstra poinformował w poniedziałek, że rząd zamierza zakończyć najważniejsze programy wprowadzone w 2020 roku, przeznaczone na wsparcie firm w dobie pandemii.

Od 1 października zawieszone zostaną programy dopłat do wynagrodzeń (NOW), kosztów stałych (TVL) oraz dla drobnych przedsiębiorców (Tozo i TONK). W 2020 roku kosztowały one holenderskiego podatnika 80 mld euro.

– Gospodarka jest w dobrym stanie, a bezrobocie jest niskie. Kontynuacja wsparcia utrudniłaby ożywienie gospodarcze – powiedział Hoekstra.

