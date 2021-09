Szef Papieskiej Akademii Życia: Szczepienia kluczowe, ale trzeba pokonać nierówności

Hierarcha powiedział w czwartek w wystąpieniu poprzedzającym posiedzenie plenarne Akademii planowane na koniec września, że "dla państw zachodnich priorytet stanowią szczepionki, a my obserwujemy największy wysiłek na rzecz szczepień, jaki miał miejsce w historii".

– Ale nie możemy zapominać o potrzebie budowy sprawiedliwej służby zdrowia w skali globalnej – dodał przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Jego zdaniem można w ten sposób pokazać, czy wyciągnięto lekcję z pandemii.

– Dla większości światowej populacji priorytetem oprócz szczepień jest prawdziwy i skuteczny dostęp do leczenia, a także do dóbr, które pozwalają po prostu przeżyć – mówił abp Paglia.

"Należy - jak wskazał - pokonać nie tylko przepaść w dziedzinie szczepień, ale też w dostępie do publicznej służby zdrowia znosząc problemy związane z brakiem struktur i środków przeznaczonych na leczenie".

Papież: Szczepionka to "znak nadziei"

Również papież Franciszek w entuzjastycznych słowach wyrażał się o szczepionkach. W przedmowie do książki włoskiego dziennikarza dzieli się swoimi refleksjami na temat drogi wyjścia z kryzysu koronawirusa.

„Musimy dziś znowu odnaleźć nadzieję i zaufanie w nauce: dzięki szczepionce powoli wracamy, by znów ujrzeć światło, wychodzimy z tego paskudnego koszmaru” – pisze papież Franciszek w przedmowie do książki Beyond the Storm napisanej przez włoskiego dziennikarza Fabio Marchese. Publikacja opiera się na wywiadzie, jakiego autorowi udzielił papież. Książka trafi na półki księgarń dopiero wiosną tego roku, niemniej wydawca już podzielił się wstępem napisanym przez Franciszka.

