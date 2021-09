"Cierpliwość wobec niezaszczepionych się kończy". Kontrowersyjna decyzja Bidena

Joe Biden ogłosił w czwartek szereg wymagań dotyczących szczepień przeciwko COVID-19, które będą dotyczyły ponad 100 milionów Amerykanów, w tym dziesiątek milionów pracowników sektora prywatnego.

Podczas czwartkowego przemówienia w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił kilka nowych zarządzeń wykonawczych i innych dyrektyw mających na celu „zwiększenie udziału zaszczepionej siły roboczej w firmach w całej Ameryce”.

– Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość jest na wyczerpaniu, a wasza odmowa [szczepienia- przyp. red.] wszystkich nas kosztuje – stwierdził Joe Biden.

Obowiązkowe szczepienia

Rząd federalny wprowadził przepisy dotyczące obowiązkowych szczepień dla wszystkich amerykańskich firm zatrudniających ponad 100 pracowników.

– Departament Pracy opracowuje regułę nadzwyczajną, która będzie nakładać na wszystkich pracodawców zatrudniających 100 lub więcej pracowników obowiązek przedstawienia zaświadczenia, że ich pracownicy są w pełni zaszczepieni lub raz w tygodniu wykonali test na obecność koronawirusa – powiedział Biden.

– Tu nie chodzi o wolność czy osobisty wybór – dodał Biden. „Chodzi o ochronę siebie i otaczających cię osób”.

Zmiany w przepisach mają wejść w życie za kilka tygodni. Ich naruszenie będę zagrożone karą 14 tys. dolarów grzywny.

Biden poinformował również, że podpisał dekrety nakazujące obowiązkowe szczepienia pracownikom federalnym i kontrahentom amerykańskiego rządu.

Reakcja gubernatorów

Decyzja Bidena wywołała mocną reakcję republikańskich gubernatorów niektórych stanów. Zapowiedzieli, że będą starali się zablokować nowe przepisy.

"Decyzja Bidena dotycząca obowiązkowych szczepień to atak na prywatne firmy. Wydałem nakaz wykonawczy chroniący prawo Teksańczyków do wyboru, czy zaszczepią się przeciwko COVID i dodałem ją do porządku obrad sesji specjalnej. Texas już pracuje nad powstrzymaniem tej próby przejęcia władzy" – napisał na Twitterze Greg Abbott gubernator Teksasu.

"Floryda MUSI zwołać specjalną sesję, aby unieważnić przepisy szczepionkowe Bidena. Każdy urzędnik federalny, który próbuje je narzucić, powinien zostać aresztowany na miejscu i ścigany zgodnie z prawem Florydy" – napisał z kolei republikański przedstawiciel stanu Floryda Anthony Sabatini.

Również Gubernator Nebraski Pete Ricketts wydał podobne oświadczenie.

"Nebraska przeciwstawi się przesadnym decyzjom prezydenta Bidena i będzie współpracować z Prokuratorem Generalnym, aby zbadać wszystkie nasze prawne opcje" – napisał Ricketts w mediach społecznościowych.

