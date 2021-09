"Nie do zaakceptowania". Branża gastronomiczna w Holandii nie chce segregować ludzi

Najnowsze ustalenia rządu mają być ogłoszone we wtorek. Zdecydowanie przeciwni takiemu rozwiązaniu są przedstawiciele organizacji branży gastronomicznej. "To nie jest do zaakceptowania" – głosi oświadczenie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Branża gastronomiczna przeciwna "paszportom szczepionkowym"

Nowe restrykcje utrudnią i tak niełatwą sytuację branży gastronomicznej – wskazuje KHN. "Można siedzieć obok siebie w pociągu i transporcie publicznym, a jednocześnie wprowadza się nowe bariery dla branży horeca" – czytamy w komunikacie organizacji.

Koninklijke Horeca Nederland zauważa, że od 25 września ma zostać zniesiony obowiązek zachowania 1,5 m dystansu, natomiast gastronomiczna będzie podlegać nowym ograniczeniom.

"Jestem naprawdę wściekły, bo to naprawdę nie do przyjęcia, że branża hotelarska musi teraz odgrywać rolę policjanta" – twierdzi przewodniczący KHN Rober Willemsen.

Zdaniem organizacji rząd chce wykorzystać nowe regulacje do tego, aby wywrzeć presję na społeczeństwo w celu zwiększenia wskaźnika szczepień.

"Branża hotelarska to salon społeczeństwa, w którym każdy jest mile widziany i powinien czuć się mile widziany" – podkreśla KHN. "Dlatego „nie akceptuje faktu, że branża gastronomiczna jest +wykorzystywana+ do ukrywania nieudanej polityki rządu" - dodano.

"Razem dla Holandii"

Z kolei w ubiegłą niedzielę dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w niedzielę w Amsterdamie w marszu protestacyjnym przeciwko rządowym restrykcjom wprowadzonym w związku z epidemią koronawirusa.

Siedmiokilometrowy marsz rozpoczął się o godz. 12 w centrum miasta. Demonstracja odbywała się pod hasłem „Razem dla Holandii” i według organizatorów wzięło w niej udział 60 organizacji, a maszerowało około 50 tys. osób.

