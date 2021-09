Już ponad 19 mln Polaków w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Chodzi o osoby zaszczepione dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Do tej pory w naszym kraju wykonano 36 mln 737 tys. 87 szczepień przeciw COVID-19. Łącznie do Polski dostarczono 53 mln 910 tys. 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 mln 488 tys. 580.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 391 tys. 290 dawek. Zgłoszono 15 tys. 115 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Koronawirus w Polsce

Badania potwierdziły 476 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 5 września, resort informował o 324 zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 29 sierpnia – o 204.

Nowe zakażenia, o których poinformowano w niedzielę, wykryto u osób z województw: mazowieckiego (63), małopolskiego (51), lubelskiego (48), łódzkiego (45), wielkopolskiego (39), podkarpackiego (33), dolnośląskiego (30), śląskiego (29), zachodniopomorskiego (28), podlaskiego (22), kujawsko-pomorskiego (18), pomorskiego (17), opolskiego (14), lubuskiego (12), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (5).

Resort podał, że w informacjach o 13 zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Ministerstwo poinformowało, że z powodu COVID-19 ani z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami nie zmarła żadna osoba.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 893 649 zakażeń. Zmarły 75 425 osoby z COVID-19.