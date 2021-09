Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Naukowcy alarmują

Obecnie do szpitali trafia ok. 750 osób dziennie, a w szczytowym momencie drugiej fali pandemii, w styczniu, było to ok. 4500 osób.

Naukowcy z SAGE dodali jednak, że "stosunkowo niewielki zestaw środków" mógłby zapobiec kolejnej fali zakażeń. "Oprócz zachęcania do pracy w domu, inne lekkie działania mogłyby obejmować jasne komunikaty, które zalecają ludziom ostrożność, bardziej rozpowszechnione testy, powrót do wymogu kwarantanny przez wszystkie kontakty osób zakażonych i noszenie maseczek w większej liczbie sytuacji" – napisano w dokumencie z zeszłotygodniowego posiedzenia SAGE.

Brytyjski plan B

Odnosząc się do tych prognoz minister zdrowia Sajid Javid powiedział w środę, że nie ma jednego konkretnego wskaźnika, który spowoduje przejście do planu B, czyli przywrócenia niektórych restrykcji, ale dodał, że to, czy służba zdrowia (NHS) zdoła poradzić sobie z liczbą pacjentów w szpitalach będzie kluczowym czynnikiem.

We wtorek brytyjski rząd przedstawiając strategię na jesień i zimę poinformował, że podstawowym planem pozostają szczepienia, a także zachęty do tego, by ludzie spotykali się na otwartych przestrzeniach i częściej nosili maseczki. Ale jeśli sytuacja będzie się pogarszać, możliwe jest przywrócenie obowiązku noszenia maseczek, a także zalecenia pracy z domu, a w zupełnej ostateczności – także kolejny lockdown.

Javid zapytany w środę, co byłoby czynnikiem powodującym przejście do planu B, odparł: – Nowy wariant (wirusa) byłby ogromnym znaczącym zmartwieniem, ale mogą być też inne kwestie. To, co dzieje się z NHS, będzie ogromnie ważne dla mnie i całego kraju, aby zapewnić, że nie wrócimy do sytuacji, w której NHS będzie przytłoczony.

Czytaj też:

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Johnson: To plan "A" na jesień i zimęCzytaj też:

Koniec czwartej fali w Niemczech? Spada ilość zakażeń