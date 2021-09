UNICEF: W ponad 50 krajach szkoły nie działają od początku pandemii

Według raportu, od 18 miesięcy ponad 131 mln uczniów na świecie nie miało normalnych lekcji przez ponad trzy czwarte tego czasu. Najwięcej takich dzieci jest na Filipinach, gdzie rok szkolny formalnie zaczął się w tym tygodniu, ale kraj wciąż walczy z falą zakażeń SARS-CoV-2.

Wśród krajów, gdzie szkoły pozostają całkowicie zamknięte, są Filipiny, Bangladesz, Wenezuela, Arabia Saudyjska, Panama i Kuwejt.

Autorzy raportu UNICEF zaznaczyli, że nauczyciele powinni mieć pierwszeństwo, zaraz po pracownikach medycznych, przy szczepieniu przeciw Covid-19. Choć uczniowie są bezpieczniejsi w domach w trakcie pandemii, to edukacja zdalna stawia przed nimi wiele wyzwań związanych szczególnie z dostępem do komputerów i internetu. Na Filipinach niektóre dzieci były zmuszone wchodzić na dachy, by uzyskać połączenie z siecią.

"Kryzys edukacyjny wciąż trwa i z każdym dniem, kiedy klasy pozostają zamknięte, pogłębia się" – powiedziała dyrektor wykonawcza UNICEF Henrietta Fore. "To jest kryzys, którego świat nie może ignorować. (...) W każdym społeczeństwie, wszędzie, szkoły muszą zacząć jak najszybciej ponownie działać" – zaapelowała.

Sytuacja w Polsce

We wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że stacjonarnie pracuje 99,9 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 99,4 proc. szkół podstawowych oraz 99,4 proc. szkół ponadpodstawowych.

Tego dnia zdalnie pracowało jedno przedszkole, jedna szkoła podstawowa i jedna szkoła ponadpodstawowa. W trybie mieszanym pracowało 16 przedszkoli, 86 szkół podstawowych i 46 szkół ponadpodstawowych.

– Na bazie informacji, które otrzymaliśmy z całej Polski (...) możemy powiedzieć, że sytuacja jest bardzo dobra, jeśli chodzi o kwestie nauczania stacjonarnego w szkołach. W szkołach uczy się stacjonarnie 99,9 proc. dzieci i młodzieży. Zaledwie 0,1 proc. dzieci i młodzieży w uwagi na jakieś pojedyncze ogniska zakażeń znajduje się w domach i uczy się zdalnie – powiedział minister Przemysław Czarnek we wtorek na konferencji prasowej.

