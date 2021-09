Podlaskie: 73 proc. pacjentów z COVID-19 w szpitalach to osoby niezaszczepione

Region należy do tych województw, gdzie zaszczepionych jest znacznie mniej w porównaniu z innymi. Obecnie - wg. danych urzędu wojewódzkiego - w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 40 proc. mieszkańców.

Urząd poinformował, że spośród 188 pacjentów hospitalizowanych w ostatnim miesiącu z szpitalach w regionie z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem (brak pełnych danych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - dane pochodzą tylko ze szpitala tymczasowego w USK) osób niezaszczepionych było 138, zaszczepionych 50.

Największa dzienna liczba zakażeń od maja

Ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek o kolejnych 47 nowych przypadkach COVID-19 w regionie. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski skomentował w rozmowie z PAP, że to największa dzienna liczba zakażeń w regionie zanotowana od maja.

– To prawie cztery zakażenia na 100 tys. mieszkańców. Przy tym jesteśmy w dolnej tabeli województw pod względem poziomu zaszczepienia mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili - a mogą – zaszczepili się przeciw COVID-19 – podkreślił wojewoda podlaski. Wskazał, że 40 proc. zaszczepionych to za mało, by osiągnąć zbiorową odporność.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, w piątek (w klinikach zakaźnych i w szpitalu tymczasowym przy tych klinikach) było hospitalizowanych ok. 30 pacjentów – podała rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk. Dodała, że widać, że pacjentów przybywa. W ubiegłym tygodniu było ich 10. – Ewidentnie widać, że pacjentów jest więcej – dodała rzeczniczka. Wskazała, że 9 na 10 hospitalizowanych pacjentów nie jest zaszczepionych.

Od sierpnia ponownie oddział covidowy działa w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. Rzecznik tego szpitala Rafał Tomaszczuk poinformował, że dotąd przebywało tam 9 osób zakażonych. 5 z nich było zaszczepionych, 4 nie. – Obecnie nie mamy osób chorych (na COVID-19), natomiast niezmiennie apelujemy i zachęcamy do szczepień – dodał Tomaszczuk.

Urząd opublikował, jak co tydzień, listę miejscowości w całym regionie, gdzie w najbliższą sobotę i niedzielę, w trakcie różnych imprez plenerowych, można będzie się zaszczepić. – W ten weekend mieszkańcy naszego województwa będą mogli się zaszczepić bez wcześniejszej rejestracji w co najmniej 10 punktach – poinformował wojewoda.

