Decyzja ws. trzeciej dawki szczepionki bardzo blisko. Niedzielski podał szczegóły

Trwa dyskusja nad zasadnością podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Minister zdrowia poinformował w poniedziałek, że w Radzie Medycznej przy premierze Morawieckim trwa dyskusja nad tą kwestią.

Jednocześnie Europejska Agencja Leków otrzymała niedawno wniosek o ocenę dowodów naukowych, które są związane z podawaniem trzeciej dawki. EMA ma go rozpatrzyć do 4 października, jednak, jak zapowiedział Adam Niedzielski, polski rząd najprawdopodobniej nie będzie czekał na konkluzje europejskiej agencji i sam podejmie decyzję w sprawie podawania kolejnej dawki szczepionki.

– Rzeczywiście podjęliśmy już decyzję o tym, żeby osoby z upośledzeniem odporności mogły się szczepić od 1 września. Ta grupa to jest ok. 220 tys. osób, tak sobie razem z NFZ wyliczyliśmy liczbę osób, które podlegają tym kryteriom jakie zastosowaliśmy. My w tej chwili razem z Radą Medyczną prowadzimy ciągły dialog na ten temat – stwierdził Niedzielski.

– Prawdopodobnie dziś bądź jutro z panem premierem podejmiemy decyzję co z tą trzecią dawką. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach komu powinna być przedstawiona, natomiast chyba mamy obaj z panem premierem poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października – dodał minister zdrowia.

IV fala pandemii

Szef resortu zdrowia przekazał także, że zdecydowana większość odnotowywanych zakażeń (ponad 99,4 proc.) to przypadki wariantu Delta.

– Wariant Delta stał się tym wariantem dominującym, tak samo jako wariant Alfa podczas trzeciej fali. Wariant Delta praktycznie wyparł wszystkie inne mutacje czy warianty wirusa – powiedział Niedzielski.

Nowe przypadki dotyczą także w większości osób niezaszczepionych.

– Jeżeli chodzi o nowe zakażenia, to udział osób, które były zaszczepione i są zakażone, jest jedynie 0,9 proc., czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni – stwierdził minister zdrowia. – Parametr osób czy udział osób, które zostały zaszczepione, a umarły z powodu COVID-u, jest 1,8 proc. Czyli 98 proc. zgonów w tym okresie, od stycznia, to są zgony osób, które nie zostały zaszczepione – dodał.

