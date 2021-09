"Mamy przygotowany pewien model". Niedzielski o nakładaniu obostrzeń

Według danych Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku rano, liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 363. 79 325 osób było objętych kwarantanną. Hospitalizowanych było 1 070 osób (na 6 140 łóżek dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 113 respiratorów (na 596 dostępnych w szpitalach).

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że spodziewa się, iż do połowy października hospitalizowanych będzie około 3,2 tys. pacjentów z COVID-19. W jego ocenie jeszcze w tym tygodniu może zostać przekroczona liczba 1 tys. nowych przypadków i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

Gdzie w Polsce jest najwięcej nowych przypadków?

– Najgorszą sytuację pod kątem nowych zakażeń mamy w woj. lubelskim, tam liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców wynosi ok. pięć. W poszczególnych kolejnych województwach, to jest woj. podlaskie – tutaj ta liczba wynosi odpowiednio 2,7, w zachodniopomorskim – 2,4, w podkarpackim – 2,1. (…) Odsetek pozytywnych testów w tych województwach też jest stosunkowo większy niż średnia krajowa: w woj. lubelskim, które to województwo jest w tej chwili liderem jeżeli chodzi o najwyższą liczbę zakażeń, najwyższą liczbę hospitalizacji. Odsetek pozytywnych testów wynosi już 5%, w woj. lubelskim, w województwie podkarpackim – 4% – przekazał Niedzielski.

Obostrzenia. Kiedy decyzja?

Na pytanie o ewentualne obostrzenia, minister odpowiedział, że dopóki poziom zakażeń jest poniżej 1 tys. dziennie, nie ma mowy o jakichkolwiek obostrzeniach.

– To nie jest jeszcze czas na podejmowanie decyzji w sprawie obostrzeń. Mamy przygotowany pewien model dzielenia na strefy żółte, zielone i czerwone i ten model uwzględnia poziom zaszczepienia w poszczególnych powiatach, ale to nie jest absolutnie czas na podjęcie decyzji o zaostrzaniu restrykcji – podkreślił szef MZ.

