Od listopada do USA będą mogli przyjeżdżać podróżni w pełni zaszczepieni

Podróżni będą musieli przed wejściem na pokład samolotu przedstawić certyfikat szczepienia i negatywny wynik testu wykonanego w ciągu trzech dni przed odlotem.

– Amerykanie powracający do kraju będą musieli przejść test na koronawirusa w ciągu jednego dnia przed podróżą, a potem kolejny - po przyjeździe do USA – powiedział Zients.

Osoby w pełni zaszczepione nie będą zobowiązane poddawać się kwarantannie. Linie lotnicze otrzymają instrukcje dotyczące zbierania informacji o zagranicznych podróżnych, aby ułatwić ewentualne prześledzenie ich kontaktów - przekazał Zients.

Administracja poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa wprowadziła w związku z pandemią COVID-19 ścisłe ograniczenia, zaostrzone przez prezydenta Joe Bidena, dotyczące wjazdu do USA podróżnych z Wielkiej Brytanii, państw Unii Europejskiej, Chin, Indii i innych krajów - przypomina Associated Press.

Szczyt ws. pandemii

Prezydent USA Joe Biden planuje zwołanie na środę 22 bm. wirtualnego szczytu poświęconego walce z pandemią COVID-19 na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - poinformował w piątek Biały Dom

Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki celem szczytu będzie "zintensyfikowania wspólnych działań" w dziedzinie walki z pandemią. Biden zamierza m. in. zaapelować do światowych przywódców o "większe ambicje" w kwestii produkcji powszechnie dostępnych szczepionek.

Biały Dom nie podał listy zaproszonych do udziału w szczycie. Ma to nastąpić - jak powiedziała Psaki - w najbliższych dniach.

Biden udaje się do nowojorskiej siedziby ONZ w poniedziałek, gdzie we wtorek, po raz pierwszy od objęcia urzędu prezydenta, wygłosi przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego. Po serii spotkań dwustronnych w kuluarach, powróci do Białego Domu, skąd będzie przewodniczyć szczytowi.

Według anonimowego urzędnika Białego Domu, prezydent dąży do skoordynowania światowej walki z wirusem z udziałem czołowych przywódców, biznesmenów, organizacji pozarządowych, filantropów i działaczy społecznych. Celem ma być też zapobieżenie podobnym zjawiskom w przyszłości.

Rozmowy na temat walki z pandemią mają być kontynuowane na szczycie grupy G20 w październiku w Rzymie.

