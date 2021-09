Rekomendacja podziału w szkołach. Zaszczepione dzieci nie muszą obawiać się nauki zdalnej?

W rozmowie z RMF FM krajowa konsultant w dziedzinie pediatrii prof. Teresa Jackowska poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu wyda takie stanowisko oraz apel do ministra edukacji Adama Niedzielskiego.

– Uczniowie zaszczepieni są zabezpieczeni. Taka decyzja zwiększyłaby też wyszczepialność wśród dzieci – przekonuje prof. Jackowska.

– Mam nadzieję, że niedługo dopuszczone do szczepień przeciw koronawirusowi będą także dzieci między 5. a 12. rokiem życia. Wtedy prawo do otrzymania preparatu będą mieli wszyscy uczniowie. Apeluję, żeby wszystkie dzieci zaszczepione chodziły do szkoły, nawet jeśli w tej placówce są zachorowania – dodaje.

Jak zaznacza krajowa konsultant, "szkoła i nauka stacjonarna są bardzo ważne dla dzieci z punktu widzenia psychologicznego", a "dziecko, które pozostaje w domu, traci bardzo dużo".

Jak informuje rmf24.pl, podobną rekomendację, żeby zaszczepieni uczniowie nie trafiali na naukę zdalną, wydała też Rada Medyczna działająca przy premierze.

Lekarze liczą, że zmiany zostaną wprowadzone jak najszybciej.

Wrócą obostrzenia?

Jak donosi RMF FM, nowe obostrzenia koronawirusowe to kwestia kilku dni. Według zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dyskusja rozpocznie się, jak ilość dziennych zakażeń przekroczy tysiąc, a to najprawdopodobniej nastąpi już niedługo. Podział powiatów w Polsce na strefy czerwone, żółte i zielone to, według planów rządowej Rady Medycznej, najbardziej prawdopodobny wariant wprowadzania koronawirusowych obostrzeń.

Według ustaleń reportera radia, jest kilka opcji, które są rozstrzygane przez rząd – wprowadzanie ostrzejszych limitów dla niezaszczepionych, ograniczanie zgromadzeń i imprez lub wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu.

