Sytuacja na Podlasiu staje się "coraz bardziej poważna"

– Sytuacja jest oczywiście coraz bardziej poważna z tego powodu, że mamy coraz więcej zakażeń w dziennych raportach, ale w ślad za tym również zwiększa się liczba pacjentów chorych na covid w naszych szpitalach. Ta liczba już nieco przekracza 100 osób – powiedział w poniedziałek wojewoda, pytany o tę sytuację przez dziennikarzy w Białymstoku.

"Epidemia się rozszerza"

Wojewoda dodał, że trzeba liczyć się z tym, że zakażeń będzie więcej i więcej będzie pacjentów w szpitalach, dlatego po raz kolejny apelował do osób niezaszczepionych o skorzystanie ze szczepień.

– Bo epidemia jest, ona się rozszerza. Mam nadzieję, że nie zatoczy takich kręgów, że będziemy musieli wielkie obszary naszego szpitalnictwa wydzielać tylko dla pacjentów covidowych, bo to oczywiście będzie osłabiać możliwości działania naszej opieki zdrowotnej w innych obszarach, tych niecovidowych. Stąd też mój gorący apel o to, żeby jak najbardziej podjąć ten wysiłek, żeby uzyskać odporność zbiorową, a to można tylko osiągnąć przez akcję szczepień – powiedział wojewoda.

Według danych z niedzieli 26 września, w szpitalach w Podlaskiem było zajętych 114 z 379 łóżek covidowych i 10 z 34 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.

Wojewoda mówił, że już wcześniej była zwiększana liczba miejsc covidowych w szpitalach, według opracowanego planu, według potrzeb. Tak było np. w szpitalach w Augustowie, Bielsku Podlaskim czy w Hajnówce.

– Nie są to takie bardzo istotne ilościowe skoki, nie podejmujemy tutaj na razie decyzji o zajmowaniu dużych obszarów szpitalnych – zaznaczył wojewoda.

W ostatnim tygodniu w regionie łącznie było 260 zakażeń, w poprzednim 171 – wynik z danych na grafikach publikowanych przez urząd wojewódzki.

Podlaskie utrzymuje się w grupie regionów, gdzie zaszczepionych jest najmniej. Łącznie wykonano nieco ponad milion szczepień, w pełni zaszczepionych jest 497,9 tys. mieszkańców.

