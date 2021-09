Pfizer rozpoczął testy z lekiem doustnym przeciw COVID-19

Koncern rywalizuje z Merck & Co Inc i Roche Holding AG o to, kto pierwszy wypuści na rynek tabletki przeciw Covid-19.

Pfizer ogłosił, że będzie sprawdzał lek na 2660 zdrowych dorosłych uczestnikach, którzy żyją w tym samym miejscu, co osoba z potwierdzonymi symptomami infekcji, wywoływanej przez koronawirusa.

Będzie testowany lek PF-07321332 z niską dawką rytonawiru, który jest stosowany wraz z innymi środkami przy zakażeniu HIV.

Leki na COVID-19

Dzięki prowadzonym na całym świecie, szeroko zakrojonym badaniom, naukowcy coraz lepiej rozumieją sposoby, z pomocą których SARS-CoV2 oddziałuje z ludzkimi komórkami. To z kolei otwiera drogę do poszukiwań terapii.

Jak się okazuje, skuteczne mogą być istniejące już leki. Autorzy nowej pracy opublikowanej w piśmie „Science Advances” stworzyli bazę białek oddziałujących z wirusem i sprawdzili ich oddziaływanie z różnymi istniejącymi już środkami. Dzięki sztucznej inteligencji określili potencjalny wpływ aż 200 zatwierdzonych już leków, które mogą działać na COVID-19 na dwa główne sposoby - zaburzać namnażanie się wirusa lub wpływać na odpowiedź odpornościową.

Na 66 proc. spośród ponad 1,5 tys. białek działał jeden lek, a na 30 białek - osiem substancji lub więcej.

Pięć leków oddziałujących na te 30 białek naukowcy sprawdzili w laboratorium na komórkach pochodzących od małpy. Odkryli, że przeciwmalaryczny środek proguanil oraz stosowana m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów sulfasalazyna działały przeciwwirusowo, nie uszkadzając komórek. Leki te mogą w infekcji koronawirusem wygaszać też groźne stany zapalne.

