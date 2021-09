Wciąż spada liczba zakażeń w Niemczech

W ciągu minionej doby do RKI zgłoszono 4171 nowych zachorowań na Covid-19. Tydzień temu było ich 4664. Obniżył się także poziom zapadalności (zachorowań na 100 tys. mieszkańców) – we wynosi on 60,3, przed tygodniem 68,5.

Aż 101 zgonów, spowodowanych koronawirusem, zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Niemczech. Tydzień temu było ich 81.

W sumie od początku pandemii RKI odnotował 4 203 571 wykrytych infekcji Covid-19 i związanych z tym 93 504 zgonów.

Koronawirus w Polsce

"Mamy 975 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (198), mazowieckiego (150), małopolskiego (75), zachodniopomorskiego (69), pomorskiego (67), łódzkiego (65), podkarpackiego (63), podlaskiego (52), śląskiego (47), wielkopolskiego (47), dolnośląskiego (42), warmińsko-mazurskiego (38), kujawsko-pomorskiego (23), świętokrzyskiego (9), opolskiego (8), lubuskiego (7). 15 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje resort, powodu COVID-19 zmarły 2 osoby. 27 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wzrosła do 2 904 631. Dotychczas zmarło 75 601 osób chorych na COVID-19.

W szpitalach jest 1529 osób z COVID-19, w tym 168 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało we wtorek, 28 września, Ministerstwo Zdrowia. 28 sierpnia hospitalizowanych było 406 chorych z COVID-19.

