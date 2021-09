Koronawirus w Polsce. Ten region ma największe kłopoty

Ponownie mamy najwyższy dobowy wskaźnik zakażeń. Wynosi on obecnie 10,5 na 100 tys. mieszkańców – podał w środę podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka. Dodał, że jeśli doszłoby teraz do wprowadzenia regionalnych obostrzeń, to trzy powiaty znalazłyby się w żółtej strefie.

Ministerstwo Zdrowia podało w środę informację o 220 nowych zakażeniach w woj. lubelskim na ponad 1,2 tys. w całej Polsce. „Mamy ponownie najwyższy dobowy wskaźnik zakażeń. Wynosi on obecnie 10,5 na 100 tys. mieszkańców. Na drugim miejscu jest woj. podlaskie ze wskaźnikiem 9,7, a dalej mazowieckie ze wskaźnikiem 3,6” – poinformował podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka. Przekazał za rzecznikiem MZ, że jeśli dojdzie do wprowadzenia regionalnych obostrzeń, to w strefie żółtej znalazłyby się obecnie trzy powiaty z woj. lubelskiego: łęczyński, lubelski, janowski, które mają najwyższe wskaźniki zakażeń w ujęciu tygodniowym. „Powiat łęczyński znajduje się blisko nawet czerwonej strefy ze względu na wskaźnik zakażeń, który wynosi 16 na 100 tys. mieszkańców” – podał wojewoda. W szpitalach województwa lubelskiego zajętych jest połowa z 524 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Natomiast 19 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, gdzie przygotowane są 33 łóżka respiratorowe. W szpitalu tymczasowym w Lublinie przebywa obecnie 11 zakażonych, jeszcze 17 łóżek pozostaje wolnych. Wojewoda przekazał, że od pierwszego października liczba łóżek zakaźnych wzrośnie o 53 miejsca: 18 w Chełmie, 28 w szpitalu tymczasowym i 7 łóżek w Białej Podlaskiej. Szczepienia w regionie W ciągu ostatniej doby na Lubelszczyźnie wykonano 2 tys. szczepień. Wojewoda zwrócił jednak uwagę, że w pełni zaszczepionych jest 38 proc. mieszkańców Lubelszczyzny. „Gorzej od nas jest w woj. podkarpackim, gdzie ten poziom wynosi 35 proc”. – wyliczył wojewoda. Pod względem powiatów najwięcej zaszczepionych mieszka w Lublinie (53,2 proc.), pow. puławskim (49,2 proc.), w Chełmie (47,3 proc.). Natomiast najmniej osób zaszczepionych jest w pow. radzyńskim, łukowskim, lubartowskim. Z kolei w czołówce najbardziej wyszczepionych gmin znajduje się Stoczek Łukowski (54,4 proc.), Puławy (53,6 proc.), Lublin (53,2 proc.). „Najgorsze wyniki ma gmina Serniki (25,8), następnie gmina wiejska Łuków (27,8) i gmina Terespol (28,1)” – podał Sprawka. Sytuacja w szkołach Z powodu zakażeń koronawirusem w 72 szkołach na Lubelszczyźnie lekcje realizowane były w środę częściowo bądź całkowicie zdalnie. Z czego w czterech szkołach (Puchaczów - 2, Dębica - 1, Chełm - 1) wszyscy uczniowie przeszli w tryb nauki zdalnej. Według danych Kuratorium Oświaty w Lublinie w regionie działa 2,4 tys. szkół i placówek oświatowych. Uczy się w nich 334 tys. uczniów i słuchaczy. Wojewoda poinformował również, że w środę uczestniczył w wideokonferencji z przedstawicielami samorządów na Lubelszczyźnie, podczas której zwrócił uwagę na zwiększenie dyscypliny społecznej poprzez kontrolę. „Apelowałem o aktywność straż miejskich i wsparcie tych działań policji. Od początku września policja podjęła w stosunku do 2400 osób działania związane z egzekwowaniem obowiązku stosowania się do obostrzeń” – podkreślił wojewoda. Jak dodał, drugim tematem spotkana był przebieg akcji promocyjnej szczepień w gminach, które otrzymały na ten cel od 10 do 30 tys. zł w zależności od liczby mieszkańców. „Są gminy, które wyczerpały te środki, ale z kolei są też gminy, które chcą środki zwracać, bo nie w pełni je wykorzystały. Jest to kompletnie niezrozumiałe, że gmina nie potrafi wykorzystać 10 tys. zł na promocję szczepień, a takie przypadki niestety są” – wyjaśnił Lech Sprawka. Rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w piątek do Lublina na rozmowy z wojewodą - m.in. o sytuacji w woj. lubelskim - przyjedzie minister Adam Niedzielski. Czytaj też:

