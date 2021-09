Liczba zakażeń spada ponad dwukrotnie. Maseczki w szkołach powinny być obowiązkowe?

Dzięki takiemu zabezpieczeniu liczba zakażeń spada ponad dwukrotnie – sugerują wyniki.

Trzy badania

Jak informuje amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w „Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)”, w szkołach, gdzie nie są stosowane maseczki ochronne, ryzyko powstania ogniska epidemii jest wyraźnie wyższe.

Eksperci przytaczają trzy dotyczące szkół badania.

W pierwszym z nich prowadzonym w stanie Ariozona okazało się, że w najbardziej zaludnionych hrabstwach, do powstawania ognisk epidemii dochodziło 3,5 raza częściej tam, gdzie na początku roku szkolnego nie wymagano maseczek.

Autorzy kolejnego doniesienia informują, że w czasie dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć w szkole średnia liczba przypadków COVID-19 u dzieci była znacznie niższa w hrabstwach z obowiązkiem noszenia masek (16,32 na 100 tys.), niż w hrabstwach, gdzie maski nie były obowiązkowe (34,85 na 100 tys.).

Trzecie badanie sprawdzało natomiast związane z pandemią zamknięcia szkół. Okazało się, że pomimo ponad 1800 zamknięć, 96 proc. publicznych placówek działało i umożliwiało tradycyjną naukę.

Maseczki konieczne?

Eksperci zwracają uwagę, że koncentracja na zapewnieniu uczniom bezpiecznego środowiska do nauki to priorytet w zaleceniach CDC. Według nich można to osiągnąć z zastosowaniem kompleksowego podejścia, którego ważnym elementem są maseczki. Specjaliści wymieniają także szczepienia osób z odpowiednich grup i testy przesiewowe.

Koronawirus w Polsce

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 1234 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej w woj. lubelskim – 220. Zmarły 22 osoby z COVID-19. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 905 866 zakażeń. Zmarły 75 623 osoby z COVID-19.

