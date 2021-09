Kolejny europejski kraj notuje poprawę sytuacji pandemicznej

Jak informują belgijskie media, 216 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Od 20 do 26 września każdego dnia stwierdzano 1935 nowych przypadków COVID-19, co oznacza 6-procentowy spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem. Liczba testów pozostała stabilna i wynosiła ok. 47 000 każdego dnia – informuje telewizja VRT.

Spada wskaźnik pozytywnych testów

Wskaźnik pozytywnych testów nieco spadł, osiągając 4,5 proc. (-0,3 proc.). Oznacza to, że 45 testów na 1000 okazało się pozytywnych.

Liczba zgonów wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o 20 procent. Obecnie codziennie średnio umiera 8 pacjentów z powodu choroby. Od początku pandemii w Belgii z powodu Covid-19 umarło 25 595 osób.

Jak dotąd ponad 8,57 miliona osób w Belgii otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, co stanowi 86 proc. dorosłej populacji i 74 proc. całej populacji.

Ponad 8,39 mln osób jest w pełni zaszczepionych, co stanowi 85 proc. dorosłej populacji Belgii i 73 proc. całej populacji.

Wciąż spada liczba zakażeń w Niemczech

Z danych wynika, że zachorowalność w Niemczech nieznacznie spadła w ostatnich dniach.

We wtorek do RKI zgłoszono 4171 nowych zachorowań na Covid-19. Tydzień temu było ich 4664. Obniżył się także poziom zapadalności (zachorowań na 100 tys. mieszkańców) – we wynosi on 60,3, przed tygodniem 68,5.

Aż 101 zgonów, spowodowanych koronawirusem, zarejestrowano we wtorek w Niemczech. Tydzień temu było ich 81.

W sumie od początku pandemii RKI odnotował 4 203 571 wykrytych infekcji Covid-19 i związanych z tym 93 504 zgonów.

