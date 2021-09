MEiN: Kształcenie studentów odbywać się będzie w murach uczelni

Resort edukacji i nauki opublikował w czwartek wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii koronawirusa. Podkreślono, że dokument opracowano w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne MEiN

W rozpoczynającym się roku akademickim 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni. Na wielu z nich ostatnie trzy semestry odbywały się w formule zdalnej lub hybrydowej.

"Wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni" – podkreślono.

Wskazano, że decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni lub innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki podejmuje rektor albo dyrektor podmiotu. Dotyczą one w szczególności sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć, opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz ich aktualizacji, organizacji wszelkich wydarzeń lub spotkań społeczności.

"Apelujemy o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki" – zaznaczono.

Przypomniano, że szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów walki z pandemią. W związku z tym MEiN rekomenduje przystąpienie do programu szczepień wszystkim tym osobom, które nie mają przeciwskazań do przyjęcia szczepionki, a dotąd nie skorzystały z takiej możliwości.

Zaznaczono, że wytyczne "nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie stanowią również podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia."

