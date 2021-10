Indie: Niecodzienna decyzja rządu. Będą odszkodowania za COVID-19

Według oficjalnych danych w Indiach zarejestrowano dotąd ponad 447 tys. przypadków śmiertelnych na skutek COVID-19. Eksperci uważają, że rzeczywisty bilans może być nawet 10 razy wyższy.

Sąd zapowiedział, że bliscy zmarłych otrzymają odszkodowanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. "Przewyższyłoby to kwoty wypłacane przez władze centralne i stanowe w ramach różnych dobroczynnych programów" - dodał.

Odszkodowania za COVID

Wyrok został wydany na skutek wniosku prawników, którzy powoływali się na przepisy dotyczące zarządzania klęskami żywiołowymi.

Prawo to zostało wprowadzone w 2005 r. i dotyczy przygotowania strategii łagodzenia skutków katastrof i wypłaty odszkodowań za utratę życia, odniesione obrażenia i zniszczone mienie.

Jak przekazał rząd Indii, odszkodowanie będzie wypłacane "najbliższemu krewnemu osoby zmarłej pod warunkiem, że zostanie udowodnione, że zgon nastąpił na skutek COVID-19".

Środki mają zapewnić władze stanowe, co wywołało sprzeciw co najmniej dwóch stanów: Kerali i Radźasthanu, które wskazały, że płacenie z ich funduszy wywrze presję na ich budżet. Dodały, że to centralne władze powinny dostarczyć środki pieniężne na ten cel.

– Dajecie środki na pokrycie skutków gradobicia, powodzi itd., więc teraz powinniście dodać do tego COVID-19. Nie ucierpiał tylko jeden stan, to jest pandemia – apelował minister ds. edukacji szkolnej i turystyki Radźasthanu Govind Singh Dotasara w rozmowie z dziennikiem "The Indian Express".

Na razie nie wiadomo, jaką kwotę władze przeznaczą na wypłaty odszkodowań.

