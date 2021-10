Sieć szpitali oskarżona o testowanie leków na pacjentach chorych na COVID-19

Agencja zajmująca się regulowaniem kwestii ubezpieczeń zdrowotnych w Brazylii wszczęła dochodzenie w sprawie zarzutów stawianych sieci szpitali Prevent Senior dotyczących testowania leków na starszych pacjentach zmagających się z COVID-19 – podała w czwartek Agencja Reutera.

Podczas środowej komisji senackiej dyrektor Krajowej Agencji Regulacji Planów Prywatnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (ANS) Paulo Rebello Filho powiedział, że jego zespół odkrył nieprawidłowości w leczeniu pacjentów w placówkach należących do sieci działających w rejonie Sao Paulo szpitali Prevent Senior.

Zatuszowano przyczynę śmierci

W okresie od marca do kwietnia 2020 roku co najmniej 9 osób zmarło na COVID-19 w wyniku przeprowadzania domniemanych testów. Ich karty zostały zmodyfikowane, by ukryć przyczynę śmierci – ujawnił w ramach śledztwa prawnik 10 lekarzy, którzy zdemaskowali sprawę.

Senatorowie usłyszeli także, że Prevent Senior miało zweryfikować i potwierdzić wspierany publicznie przez prezydenta Jaira Bolsonaro pomysł używania hydroksychlorochiny, leku na malarię, w leczeniu chorych na COVID-19.

Prevent Senior odpowiada

Kierownictwo sieci szpitali odpowiedziało, że stawiane im oskarżenia są bezpodstawne, a wymagane przez agencję ANS dokumenty zostały dostarczone i poświadczają o działaniach w ramach etycznych i proceduralnych norm.

Dyrektor ANS powiedział, że agencja rozpoczęła proces administracyjny mający zbadać nieprawidłowości w Prevent Senior i wysłała urzędników, aby zweryfikowali "oznaki niepowodzeń operacyjnych".

