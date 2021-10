Nowe zakażenia i zgony. Raport Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 2012 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (453), mazowieckiego (323), podlaskiego (223), pomorskiego (111), śląskiego (109), wielkopolskiego (105), zachodniopomorskiego (102), małopolskiego (100), łódzkiego (98), dolnośląskiego (88), warmińsko-mazurskiego (83), podkarpackiego (81), kujawsko-pomorskiego (56), lubuskiego (26), świętokrzyskiego (19), opolskiego (18). 17 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w opublikowanym w sobotę na Twitterze raporcie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje resort, w ostatniej dobie z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wzrosła do 2 920 874. Dotychczas zmarło 75 864, u których potwierdzono COVID-19.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 2 273 chorych z COVID-19, w tym 214 pacjentów jest podłączonych do respiratorów – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, 2 października, hospitalizowanych było 1673 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 25 września - 1312.

Resort poinformował w sobotę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7 416 łóżek i 778 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 105 696 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 667 431 zakażonych.

Niedzielski o szczycie zakażeń

Na antenie Polsat News szef resortu zdrowia powiedział, że w Polsce jest obecnie dwa razy mniej hospitalizacji, niż w roku ubiegłym w tym samym czasie. – W zeszłym roku, o tej porze, mieliśmy zajętych ponad 4100 łóżek. W tej chwili mamy ponad 2100 łóżek zajętych – zauważył.

Wskazał, że apogeum czwartej fali przewidywane jest na drugą część listopada. – Mówimy też o okresie listopad-przełom grudnia – powiedział. Dodał, że prognozy, które do tej pory sprawdzały się mówiły, że średni poziomie zakażeń na koniec września będzie sięgał ok. 1 tys. nowych przypadków, a na koniec października ok. 5 tys.

W ocenie ministra – najbardziej prawdopodobny scenariusz wskazuje, że "szczyt zakażeń nie powinien przekroczyć 20 tys.".

