Szczepionki Moderny tylko dla bogatych państw. Dlaczego?

Z danych firmy Airfinity, która monitoruje dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 wynika, że Moderna przekazuje najzamożniejszym państwom świata znacznie więcej dawek swojego preparatu niż jakikolwiek inny producent – donosi poniedziałkowy "New York Times".

Do krajów "o niskich dochodach" według klasyfikacji Banku Światowego Moderna wysłała jedynie 1 mln dawek szczepionki. Dla porównania Pfizer przekazał do tych państw 8,4 mln dawek, a Johnson&Johnson 25 mln swoich jednorazowych szczepionek.

Wyższe ceny niż dla USA i UE

Spośród garstki krajów o średnich dochodach, które osiągnęły porozumienie z Moderną w sprawie zakupu jej preparatu, żadne jeszcze nie otrzymało uzgodnionej dostawy, a minimum trzy musiały zaakceptować wyższe ceny niż Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

Amerykański dziennik zauważa, że w odróżnieniu od Pfizera i Johnson&Johnson zajmujących się wyrobem i handlem innymi lekami i produktami medycznymi, Moderna wytwarza i sprzedaje tylko szczepionkę przeciw COVID-19.

Dr Tom Frieden, kierujący amerykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, a zarazem komisarz Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork skomentował postępowanie przedstawicieli Moderny słowami: "Zachowują się tak, jakby nie ponosili absolutnie żadnej odpowiedzialności poza maksymalizacją zwrotu z inwestycji".

Frustracja w Białym Domu

Mimo zapewnień dyrektorów Moderny o czynieniu wszelkich starań, by zagwarantować jak najwyższe tempo produkcji szczepionek, Biały Dom jest "coraz bardziej sfrustrowany" uniemożliwieniem ochrony przed wirusem mieszkańcom uboższych państw – powiedziało "NYT" dwóch wysokich przedstawicieli amerykańskiej administracji.

W odpowiedzi na pytanie redakcji o to, jaką liczbę szczepionek udało się dotychczas Modernie skierować do uboższych państw, firma podała, że "obecnie podejmuje inwestycje w celu zwiększenia produkcji preparatu tak, by była w stanie dostarczyć miliard dawek do krajów o niskich dochodach w 2022". Zapowiedziała też otwarcie fabryki w Afryce, nie precyzując terminu.

Gigantyczne zyski

Firma Moderna poinformowała, że swoje tegoroczne zyski z tytułu sprzedaży szczepionki na COVID-19 szacuje na minimum 20 mld dolarów w 2021 roku, co czyniłoby ten preparat jednym z najbardziej dochodowych produktów medycznych w historii.

Wartość rynkowa Moderny wzrosła w bieżącym roku niemal trzykrotnie do ponad 120 mld dolarów. Dwóch założycieli firmy i jeden z inwestorów zostali uwzględnieni na liście Forbesa wśród 400 najzamożniejszych osób w Stanach Zjednoczonych.

