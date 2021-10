Rząd chce podnieść akcyzę na papierosy. "Za niecne rzeczy trzeba ponieść konsekwencje"

Najprawdopodobniej w 2022 roku w Polsce podrożeją papierosy. Akcyzę poważnie ma rozważać rząd. Chcą też tego lekarze.

Apel lekarzy

O podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy do szefów resortów finansów i zdrowia zaapelowała Naczelna Rada Lekarska. W ten sposób medycy chcieliby ograniczyć dostęp do tańszych papierosów szczególnie dla młodzieży. Zdaniem Rady problem palenia tytoniu wśród młodszych Polaków się pogłębia, a podwyżka cen ma być jednym z rozwiązań.

– Wiadomo, że młodzież swoje problemy z nałogiem zaczyna od papierosów. Stanowisko powtarzamy od wielu lat, ale mamy nadzieję, że może w niewielkim stopniu przyniesie skutek - powiedział dziennikowi "Fakt" jeden z inicjatorów apelu o podwyżkę akcyzy dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarze przypominają, że przez palenie papierosów co roku w Polsce umiera ok. 80 tys. osób.

"Palę, ale zagłosuję za"

O ocenę pomysłu podwyższenia akcyzy na papierosy dziennik "Fakt" zapytał palących parlamentarzystów. – Czekamy na to, aż wniosek zostanie przedstawiony na komisji zdrowia. Jeśli taki projekt zostanie przedstawiony, to oczywiście go poprzemy. Sądzę, że akcyza będzie systematycznie wzrastała z roku na rok. Może to być 5-10 proc. – skomentował poseł PiS Bolesław Piecha. I dodał, że dzięki pomysłowi być może i on rzuci palenie.

Ministerstwo Finansów chciałoby zwiększenia podatku akcyzowego w przyszłym roku o około 30 groszy.

– Jestem osobą palącą i we mnie też uderzy ten podatek, ale jak się robi takie brzydkie rzeczy, to trzeba ponieść konsekwencje – mówi Bartłomiej Sienkiewicz, polityk Koalicji Obywatelskiej.

