Grzesiowski: Liczbę zakażeń musimy pomnożyć co najmniej razy pięć

Dyskusja dot. sytuacji epidemicznej w Polsce w obliczu czwartej fali pandemii koronawirusa, odbyła się w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Przypadki razy pięć

Dr Paweł Grzesiowski z Naczelnej Rady Lekarskiej i dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy Kancelarii Premiera zgodzili się ze sobą, że liczba przypadków zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) podawana każdego dnia przez Ministerstwo Zdrowia jest w rzeczywistości dużo większa i powinna być mnożona co najmniej przez pięć. Podstawą do takiego założenia ma być liczba zgonów. Eksperci podkreślają także, że obecne dane o przypadkach śmiertelnych to zakażenia odnotowane w raportach resortu zdrowia około miesiąc temu.

– Liczbę zakażeń musimy przemnożyć co najmniej razy pięć, by uzyskać właściwy obraz pandemii. To widać po ilościach zgonów. Jeżeli dzisiaj zmarło 75 osób, to zarazić musiało się co najmniej 7,5 tys. osób. Natomiast należy pamiętać, że zgony następują z opóźnieniem około miesięcznym. Jeśli cofniemy się o miesiąc, to wtedy zakażonych mieliśmy tysiąc osób – wyjaśniał Grzesiowski.

– Jak udajemy, że pandemii nie ma, to będziemy mieć dużą liczbę przypadków – oznajmił Szułdrzyński.

Ponad 6 tys. nowych zakażeń

W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 6 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 17 osób, a także kolejnych 58 osób z chorobami współistniejącymi. Wykonano ponad 51,9 tys. testów na obecność wirusa w organizmie.

"Zaledwie 0,17 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 2,36 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni" – zwraca uwagę resort zdrowia na czele z ministrem Adamem Niedzielskim.

