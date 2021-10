Morawiecki: Wyślemy misję medyczną do Rumunii

"W związku z niezwykle trudną sytuacją w Rumunii spowodowaną przez COVID-19, po konsultacjach z Prezydentem Klausem Iohannisem i Premierem Florinem Citu zdecydowaliśmy się wysłać misję medyczną do Rumunii. Szczepionka to najlepszy sposób walki z wirusem. Przejdźmy przez to razem!" – napisał Morawiecki w niedzielę na Twitterze.

Szczepienia w Rumunii

Rumunia należy do krajów europejskich o najniższym współczynniku zaszczepienia. W pełni zaszczepionych jest w Rumunii 34 proc. dorosłych, średnia unijna wynosi 74 procent. W ubiegłym tygodniu władze tego państwa poinformowały o najwyższych od początku pandemii bilansach nowych zakażeń koronawirusem i zgonów związanych z COVID-19. Liczba zmarłych jednego dnia przekroczyła 500. W październiku średnio co pięć minut z powodu koronawirusa umierała w Rumunii jedna osoba; ponad 90 proc. z nich nie było zaszczepionych.

WHO wysyła eksperta

W odpowiedzi na katastrofalną sytuację epidemiczną w Rumunii Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w ubiegły wtorek, że wysłała do tego kraju eksperta, aby wzmocnić reakcję władz na pandemię i ułatwić dostarczenie 34 tys. szybkich testów diagnostycznych i 200 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.

Trzecia dawka w Polsce

Tymczasem w Polsce rząd zapowiada trzecią dawkę szczepionki dla wszystkich osób pełnoletnich.

– Celujemy, żeby od 2 listopada uruchomić system skierowań na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób od 18 roku życia – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w Radiu ZET. Skierowanie będą wystawiane wszystkim zaszczepionym sześć miesięcy po ostatniej dawce – dodał.

Przypomnijmy, że decyzja o umożliwieniu szczepienia tzw. dawką przypominającą wszystkim pełnoletnim osobom zapadła po środowym spotkaniu Rady Medycznej. Poinformował o niej za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

