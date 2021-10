Stan bez lockdownu i segregacji sanitarnej. Floryda liderem wzrostu liczby miejsc pracy w kraju

Gubernator przedstawił niedawno dane dotyczące wskaźników ekonomicznych Florydy. Wynika z nich, że stan radzi sobie bardzo dobrze w trudnym czasie pandemii.

Ron DeSantis konsekwentnie sprzeciwia się ograniczeniom gospodarczym związanym z pandemią koronawirusa, które wprowadza administracja prezydenta Joe Bidena. Na Florydzie w ostatnich miesiącach nie wprowadzono lockdownu ani segregacji sanitarnej.

Dane ekonomiczne

Gospodarka Florydy kwitła we wrześniu, rosnąc trzykrotnie szybciej w ciągu miesiąca w porównaniu z resztą kraju. Sektor rozrywki i hotelarstwa zyskał najwięcej miejsc pracy (26 600). Siła robocza Florydy zwiększyła się o 50 000 pracowników w ciągu miesiąca.

W ciągu ostatniego roku zasoby siły roboczej na Florydzie wzrosły o 540 000 pracowników, co stanowi wzrost o 5,4 proc. W tym samym okresie wskaźnik krajowy zasobów pracowniczych wzrósł o 0,8 proc. Z kolei stopa bezrobocia na Florydzie spadła do 4,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem 2021 r.

We wrześniu gospodarka Florydy zyskała 84 500 miejsc pracy, w tym prawie 73 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym. Wrzesień to także 17 miesiąc z rzędu, w którym liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym rosła. Rok do roku wskaźnik ten zmienił się o 5,6 proc. W ciągu ostatnich 30 lat Floryda odnotowała taki miesięczny wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym tylko cztery razy.

Otwarta Floryda

– Biznes na Florydzie kwitnie, a dzisiaj z dumą podkreśliłem ciągły wzrost gospodarki Florydy – powiedział w poniedziałek gubernator Ron DeSantis podczas prezentacji danych. – Floryda osiągnęła poziom wzrostu zatrudnienia obserwowany tylko czterokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat, pomimo działań federalnych powodujących niepewność gospodarczą. Wyprzedzamy naród, ponieważ Floryda inwestuje w prawdziwą infrastrukturę, inwestuje w rozwój siły roboczej i walczy o biznes. Będziemy nadal ciężko pracować, aby Floryda była otwarta, wolna i zbudowana na nowe możliwości – dodał polityk.

Obecna podczas konferencji prasowej gubernatora Dana Young, prezes i dyrektor generalny Visit Florida, wskazała na decyzje DeSantisa, które umożliwiły taki rozwój.

– Gubernatorze, utrzymując Florydę otwartą, podczas gdy wiele innych stanów było zamkniętych, nasza strategia promocji stanu podczas pandemii pozwoliła Florydzie osiągnąć szczyt listy pożądanych miejsc docelowych dla amerykańskich podróżnych Pokonujemy Nowy Jork, Las Vegas, Hawaje, Kalifornię – powiedziała Young.

