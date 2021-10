Centra handlowe jednymi z najbezpieczniejszych miejsc

Polska Rada Centrów Handlowych wskazała, że w czasie pandemii obiekty handlowe w pełni dostosowano do funkcjonowania w zaostrzonym rygorze sanitarnym, wymagań Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, WHO oraz rozwiązań rekomendowanych przez organizację certyfikującą Safe Shopping Centres.

"Wydano miliony"

"Centra i ich najemcy wydali miliony złotych na przygotowanie do bezpiecznej obsługi klientów. Większość obiektów prowadziła działania wykraczające poza te typowe, jak środki do dezynfekcji rąk, zwiększenie częstotliwości dezynfekcji, ozonowanie czy czyszczenie elementów powierzchni wspólnych" – podkreślono.

Niektóre centra wprowadziły też innowacyjne rozwiązania np. zabezpieczenie najczęściej dotykanych powierzchni w obiekcie antywirusową folią Nano-Protect, czy strefy dezynfekcji zakupów. O konieczności zachowania dystansu przypominały tysiące rozdanych przez jedno z centrów naklejek w kształcie koła z napisem "Zachowaj odstęp" do umieszczenia na plecach klientów.

"Wysiłek właścicieli, zarządców i najemców centrów handlowych sprawił, że centra stały się jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej" – podkreśliła PRCH.

Bezpieczna branża

PRCH przypomniało, że centra handlowe przystąpiły do rozmów z najemcami, aby wspólnie wypracować rozwiązania umożliwiające przejście przez okresy ograniczenia działalności obiektów handlowych. Jak wskazano, od maja do grudnia 2020 r. wynajmujący udzielili najemcom dobrowolnych ulg czynszowych w wysokości około 2 mld zł.

"Centra handlowe przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa dbały o odbudowanie obrotów w okresach między lockdownami. Wśród bardziej nietypowych akcji prezentujących ofertę najemców było wykorzystanie analogowej gazety miejskiej, w której zainteresowani mogli bezpłatnie zamieszczać artykuły czy reklamy. Wydawnictwo było dystrybuowane w miejscach czynnych w okresach lockdownów – sklepach spożywczych, aptekach i przychodniach" – przekazano.

Wiele obiektów wprowadziło usługę click&collect, łączącą online i offline, aby ułatwić zakupy klientom i wygenerować dodatkową sprzedaż w lokalach najemców. "Obserwowaliśmy, jak sprawnie zarządcy dostosowywali obiekty handlowe do surowych wymagań sanitarnych i ile pracy, wysiłku oraz nakładów finansowych branża włożyła w to, by zapewnić bezpieczeństwo kupującym i pracownikom" – wskazał, cytowany w informacji prasowej, dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański.

Zapewniono, że branża na pierwszym miejscu postawiała na zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom centrów handlowych.

Polska Rada Centrów Handlowych przygotowała katalog Mistrzów Dobrych Praktyk, który zawiera opisy ponad 215 inicjatyw i spontanicznie podjętych działań właścicieli, zarządców i najemców centrów handlowych z całej Polski dot. wyzwań pandemicznych.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

Czytaj też:

Zaskakujący sondaż. Tylu Polaków chce się zaszczepić trzecią dawkąCzytaj też:

Koronawirus w Polsce. "Widzimy statystki – tu nie trzeba eksperta"