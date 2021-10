Tyle osób zmarło w Polsce na COVID-19 od początku pandemii

W ostatnich dniach wzrasta w Polsce liczba osób z COVID-19, które umierają. W czwartek w Polsce zmarło 101 osób z COVID-19, w środę - 133, a we wtorek - 93.

Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Polska jest siódmym krajem w Europie jeśli chodzi o liczbę osób zmarłych chorych na COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, zmarły 76 773 osoby z COVID-19. Przed nią jest m.in. Hiszpania (zmarło ponad 87 tys. osób), Niemcy (zmarło ponad 95 tys. osób). Pierwsza w tym zestawieniu jest Rosja, gdzie zmarło prawie 234 tys. osób z COVID-19.

5 mln zgonów na świecie

Na świecie Polska jest siedemnastym krajem jeśli chodzi o liczbę zgonów osób z COVID-19. Jeśli chodzi o zgony pacjentów w ciągu ostatnich 24 godzin to Polska jest na szóstej pozycji biorąc pod uwagę europejskie kraje. Pierwsze pozycje zajmuje Rosja, Ukraina i Rumunia - wynika z danych WHO. Łącznie zmarło na świecie blisko 5 mln osób zakażonych koronawirusem, a w Europie - ok. 1,4 mln.

Dane GUS

Z danych GUS wynika, że liczba zgonów w 2020 roku przekroczyła w Polsce o ponad 100 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat (477 tys. do 364 tys.), natomiast współczynnik zgonów na 100 tys. ludności osiągnął najwyższą wartość od 1951 roku.

"W 2020 roku zmarło 477 335 osób – wzrost liczby zgonów w stosunku do 2019 r. wyniósł prawie 68 tys.; najwyższe natężenie zgonów zanotowano w IV kwartale 2020 roku - zarejestrowano ich o ponad 60 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególnie krytyczny okazał się 45 tydzień roku (przypadający na dni od 2 do 8 listopada), w którym odnotowano ponad 16 tys. zgonów. Średnia tygodniowa w 2020 roku wyniosła ponad 9 tys., natomiast w 2019 - niespełna 8 tys. zgonów" - informuje GUS.

W rządowym serwisie gov.pl podano, że na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) potwierdzono 39 911 434 zachorowania i 794 808 zgonów. Najwięcej zachorowań odnotowano we Francji – 7 115 118, natomiast we Włoszech najwięcej ofiar śmiertelnych – 132 287.

"Jedyna skuteczna metoda walki z koronawirusem"

Naukowcy zwracają uwagę, że jedyną skuteczną metodą walki z koronawirusem jest przyjęcie szczepionki, która wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. "Pokonanie koronawirusa jest możliwe poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko zwiększona ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół" – czytamy w serwisie gov.pl. Podkreślono, że szczepionka stymuluje także komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

Czytaj też:

Rosja: Pierwszy taki dzień od początku epidemiiCzytaj też:

"To jest przerażające". Niezaszczepionych nie da się już przekonać do szczepień