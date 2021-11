Koronawirus w Małopolsce. W trzy dni do szpitali trafiło prawie 100 chorych

W małopolskich szpitalach jest obecnie 463 pacjentów z COVID-19. Najwięcej w Szpitalu Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie przebywa aż 130 hospitalizowanych, z czego 14 jest podłączonych do respiratorów, a ośmiu do urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej.

– W najbliższych dniach będziemy zmuszeni podejmować kolejne decyzje dotyczące przekształcenia łóżek na covidowe – zapowiedział wojewoda Łukasz Kmita. Jak przekazał PAP, jeśli nadal utrzymywać się będzie tak gwałtowna tendencja wzrostowa, to do 11 listopada trzeba będzie uruchomić w regionie kolejnych 250 łóżek covidowych.

Apel o przestrzeganie zasad

Kmita ponownie zaapelował w mediach społecznościowych do mieszkańców, by przestrzegali zasad bezpieczeństwa: często dezynfekowali dłonie, utrzymywali dystans i nosili maseczki.

Zgodnie ze strategią, jaką wojewoda jeszcze przed czwartą falą pandemii przygotował wspólnie z dyrektorami 28 szpitali, liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem ma być zwiększana stopniowo w sześciu etapach z 270 w pierwszym etapie do 2198 (w tym 144 intensywnej terapii) w szóstym, ostatnim. W piątek "w gotowości" do przyjęcia pacjentów było w Małopolsce 865 miejsc.

Najnowszy bilans koronawirusa w Polsce

Ostatniej doby wykonano ponad 29 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 15 283 testy antygenowe – podało dziś rano Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 4 894 nowe zakażenia koronawirusem.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 030 151 przypadków. Zmarło 77 012 osób z COVID-19.

