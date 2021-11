Nowe dane z Wielkiej Brytanii. Tak źle nie było od marca

Wprawdzie bilanse przekazywane we wtorki, gdy uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu, są zwykle najwyższe w tygodniu, ale to trzeci kolejny wtorek z dużym wzrostem w stosunku do poprzedniego. Bieżący bilans jest wyższy o 30 od tego z zeszłego tygodnia i o 70 w porównaniu z tym sprzed dwóch tygodni.

Oznacza to, że jest to wyraźnie najgorszy dobowy bilans w czasie trwającej trzeciej fali pandemii w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano 1131 zgonów z powodu COVID-19, o 15,2 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

Najmniej zakażeń od października

Natomiast liczba wykrytych zakażeń jest najniższa od 3 października. Również w ujęciu tygodniowym nastąpił wyraźny spadek. W ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto prawie 280,5 tys. zakażeń, czyli o 10,4 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 9,13 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarły 140 964 osoby. Pod względem liczby wykrytych zakażeń kraj zajmuje czwarte miejsce na świecie, a pod względem zgonów – ósme.

Bilans szczepień na Wyspach

We wtorek podano także, że liczba osób, które otrzymały przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przekroczyła 50 mln, co stanowi 87 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia. Drugą dawkę przyjęło 45,7 mln osób, czyli 79,5 proc. osób powyżej 12 lat, a trzecią, tzw. dawkę przypominającą – 8,36 mln.

Osoby, które są w pełni zaszczepione w Wielkiej Brytanii lub w jednym z krajów ujętych na specjalnej liście, nie muszą odbywać 10-dniowej kwarantanny w domu po przyjeździe na Wyspy.

