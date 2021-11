Szpital tymczasowy powstanie ponownie na Okęciu. Trwa rekrutacja do pracy

Nabór prowadzi Wojskowy Instytut Medyczny, któremu placówka ma podlegać.

Szpital na Okęciu

Powodem uruchomienia szpitala tymczasowego dla pacjentów z COVID-19 jest wzrost liczby przypadków zakażeń koronawirusem w kraju. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 4,5 tys. nowych zakażeń, w tym 1093 tylko na Mazowszu. Placówka na Okęciu docelowo ma przyjąć 174 chorych, w tym 30 na intensywną terapię. Natomiast od początku działalności przygotowanych ma być 56 miejsc. Obecnie na miejscu mają trwać testy sprzętu i szkolenia pracowników. Ruszył także nabór na lekarzy za pomocą strony internetowej Wojskowego Instytutu Medycznego.

"Informujemy, że aktualna sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny stawia przed nami wyzwanie w postaci ponownego uruchomienia działalności w Szpitalu Tymczasowym "Okęcie". Stąd też, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy w poczuciu misji, w tych szczególnych dniach, chcą dołączyć do naszego zespołu, by nieść pomoc potrzebującym, naszym pacjentom. Nie zmieniamy tego, co dobre, stąd też rekrutacja, jak poprzednio, prowadzona jest przez stronę internetową Szpital Tymczasowy w WIM. Dziękujemy!" – czytamy w komunikacie.

Tymczasowy szpital wojskowy w I Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu przyjmował pacjentów z COVID-19 już wiosną tego roku. – Lekarze dobrze wspominają z jednej strony organizację pracy, z drugiej - zachowują w pamięci obrazy serdeczności pacjentów, dziękujących za opiekę, za uratowanie życia. Chcą przekazać cząstkę swojego profesjonalizmu, zaangażowania i niezłomności na walkę z COVID-19 – powiedział polsatnews.pl dyrektor WIM Grzegorz Gielerak.

Placówka na Narodowym

Szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19 może być też uruchomiony na Stadionie Narodowym w Warszawie, "jeżeli sytuacja będzie tego wymagała". Taką informację podał we wtorek rzecznik prasowy obiektu Michał Proszowski.

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego szpital na Narodowym ma być "ostatnim bastionem w walce z koronawirusem podczas czwartej fali pandemii".

