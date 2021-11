Rzecznik MZ: Albo zaczniemy się szczepić, albo ponownie przestrzegać reguł

Rzecznik MZ poinformował na antenie TVP Info, że jak dotąd zostało wystawionych 900 tys. e-skierowań dla osób powyżej 18 lat, które przyjęły drugą dawkę szczepionki pół roku temu.

– Dzisiaj po południu podsumujemy sobie te pierwsze dwa dni szczepienia osób 18 plus. Na pewno zainteresowanie w tej starszej grupie oraz wśród medyków, którzy mogli się szczepić już od dłuższego czasu dawką przypominającą, jest dosyć duże. Na dzisiaj mamy w granicach 840 tys. osób, które już dawką przypominającą się zaszczepiły – mówił.

Według Andrusiewicza 240 tys. osób zaszczepiło się dawką dodatkową. – Są to te osoby, które mają upośledzoną odporność – zastrzegł.

Trafiają pod respirator i nadal nie wierzą w COVID-19

Rzecznik MZ przyznał, że zdarza się także, że do szpitala trafiają osoby zaszczepione. – Są to głównie osoby starsze, dotknięte wielochorobowością, które jednak w szpitalu ten COVID przechodzą łagodniej z racji tego, że się zaszczepiły – ocenił.

Jednocześnie zastrzegł, że zdecydowana większość osób trafiających do szpitali "to osoby w sile wieku, od 30 do 50 roku życia, w głównej mierze niezaszczepione". – Nawet kiedy trafiają pod respirator, jeszcze ostatnimi słowami mówią, że nie wierzyły i nadal nie wierzą w COVID" – powiedział Andrusiewicz.

Jak zaznaczył, "albo zaczniemy się bardziej gremialnie szczepić, albo zaczniemy ponownie przestrzegać reguł covidowych".

Najnowszy bilans szczepień w Polsce

Według danych rządu blisko 20 mln Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, w sumie wykonano już 39 mln szczepień. Od wtorku wszystkie osoby pełnoletnie mogą rejestrować się na szczepienie dawką przypominającą. Podaje się ją wszystkim osobom pełnoletnim w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony przy zachowaniu sześciomiesięcznego odstępu od ukończenia podstawowego schematu szczepienia przeciwko COVID-19.

