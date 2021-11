Kosiniak-Kamysz: I za to w stu procentach jest odpowiedzialny rząd

Resort zdrowia poinformował w czwartek o nowych ponad 15,5 tys. zakażeń COVID-19 i 250 osobach zmarłych. Tydzień temu, 28 października, ministerstwo przekazało, iż było to odpowiednio: 8378 nowych przypadków, zmarło 101 chorych z COVID-19.

Kosiniak-Kamysz krytykuje rząd

Krytycznie działania rządu dotyczące walki z pandemią ocenił w czwartek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Chcę zapytać jak się rząd przygotował i jak przygotował nas Polaków, Polskę do czwartej fali? Mamy coraz więcej dzieci w nauczaniu hybrydowym, kolejne klasy nie idą do szkoły, coraz więcej łóżek szpitalnych zajętych, wycofywanie się za zabiegów planowych i trudności w dostaniu się pacjentów chorych na inne choroby do lekarzy – wskazał lider Stronnictwa.

Pytał też dlaczego rząd nie przeprowadził akcji proszczepiennej, która zwiększyłaby zainteresowanie tymi zabiegami. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza 15,5 tys. nowych zakażeń to pokłosie zbyt małej liczby osób zaszczepionych w Polsce. – I za to w stu procentach jest odpowiedzialny rząd, więc ja po pierwsze oczekuje odpowiedzi od ministra zdrowia na temat działań podjętych do przygotowań do czwartej fali, bo ja ich niestety nie widzę – zaznaczył szef ludowców.

– Oczekuję też podjęcia działań zmierzających do tego, że szczepienia będą realizowane. Były takie dni na przykład w Lubelskiem, że w ciągu jednego dnia wykonano w całym województwie dwa szczepienia. Przecież to jest totalna porażka – ocenił Kosiniak-Kamysz. – Totalna władza odniosła totalną porażkę w sprawie szczepień i nieumiejętności wytłumaczenia i przekonania tych, którzy mieli swoje obawy – zaznaczył polityk.

Sytuacja w szpitalach

Przypomniał, że ponad 90 proc. hospitalizowanych obecnie z ciężkim przebiegiem COVID-19, gdzie występuje zagrożenie zdrowia i życia, to osoby nieszczepione. – Uważam, że powinna być codziennie podawana bardzo precyzyjna statystyka ze strony Ministerstwa Zdrowia ile osób trafiło do szpitala, ale w tym wszystkim ile jest hospitalizowanych zaszczepionych i niezaszczepionych, ile jest pod respiratorem zaszczepionych i niezaszczepionych. Może te liczny też wpłyną na chęć poddania się szczepieniu – powiedział szef PSL.

Kosiniak-Kamysz wytknął też rządzącym, iż nie reagują na apele rady medycznej, która działa przy premierze. – To rząd jest odpowiedzialny za tę sytuację i on musi odpowiedzieć na pytanie, przedstawić swoje propozycje, a my będziemy je wtedy oceniać – podkreślił prezes PSL.

Niedzielski minął się z prawdą?

Zaprzeczył jakoby minister zdrowia Adam Niedzielski kontaktował się z jego klubem w sprawie poparcia dla projektu ustawy, który miałby umożliwić pracodawcom weryfikację pracowników pod względem szczepień na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił kilka dni temu w Polsat News, iż ma "deklaracje z innych klubów, że głosowanie za takim rozwiązaniem będzie pozytywne".

– Nieprawdą jest to, co powiedział minister Niedzielski, że on konsultował jakiekolwiek rozwiązania legislacyjne, które mają wpłynąć do Sejmu z opozycją. Na pewno nie konsultował się ze mną jako szefem klubu, ani z naszymi posłami, klubem Koalicji Polskiej-PSL – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, iż rząd nie chce w ogóle rozmawiać z opozycją na temat działań dotyczących walki z pandemią. – Konsultacje zakończyły się w maju 2020 roku, później konsultacji z opozycją na temat covidu nie było – zaznaczył szef PSL.

Minister Niedzielski przyznał w czwartek, że niepokoją go trendy dotyczące liczby zachorowań na COVID-19, jednak - jak ocenił - ostatni skok zakażeń być może jest efektem kumulacji badań po dłuższym weekendzie. Zapowiedział, że w piątek w piątek odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie dyskutować o "następnych podejmowanych krokach" dotyczących walki z pandemią.

