Niedzielski podał liczbę nowych zakażeń. "Wysoki poziom"

Dzisiejszy wynik to 15 900, dynamika zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie – powiedział w piątek w Polskim Radiu 24 minister zdrowia. Zwrócił jednocześnie uwagę, że czwarta fala rozpędza się wolnej niż trzecia.

– W poprzednim roku szczyt 30 tys. zakażeń mieliśmy 7 listopada. Kluczową sprawą są jednak hospitalizacje, ale mamy zabezpieczoną bazę szpitalną – oświadczył Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Dane MZ

W czwartek Ministerstwo Zdrowia informowało, że badania potwierdziły 15 515 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 250 osób z COVID-19. Tydzień temu, 28 października, resort zdrowia przekazał, że było to odpowiednio: 8378 nowych przypadków, zmarło 101 chorych z COVID-19. Równo rok temu zanotowano 24 692 nowe przypadki i 373 zgony.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce blisko 20 mln osób. Trzecią dawką przyjęło 248 198 osób, a dawkę przypominającą – 883 524. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciwko COVID-19 wynosi 39 207 074.

WHO: To sygnał ostrzegawczy dla świata

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała wczoraj, że liczba nowych zakażeń koronawirusem rośnie w całej Europie. – Wzrost o 55 proc. liczby zakażeń koronawirusem w Europie w ostatnich czterech tygodniach to "sygnał ostrzegawczy" dla reszty świata – oświadczył dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan. Podkreślił, że bilanse nowych infekcji rosną mimo dostępności szczepionek.

Zaszczepieni i niezaszczepieni w jednym domu. Są wyniki badań

Rzecznik MZ: Albo zaczniemy się szczepić, albo ponownie przestrzegać reguł