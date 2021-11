Bernacki: Poziom zakażeń na uczelniach jest nieco niższy, niż w szkołach

Wiceminister edukacji i nauki pytany był w piątek w Polskim Radiu 24 o sytuację epidemiczną na uczelniach w związku z czwartą falą pandemii COVID-19, czy jest podobna do tej w szkołach, których coraz więcej przechodzi na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Nauka w czasach pandemii

– To jest dokładnie tak samo, porównujemy ten poziom zakażeń, czy to w szkołach podstawowych, czy w szkołach średnich, czy w szkołach wyższych. Te statystyki są porównywalne, chociaż z tego, co wiem to szkolnictwie wyższym te statystyki są nieco niższe. Być może też wynika to z tego, że duża część studentów zaszczepiła się – odpowiedział Bernacki.

Wskazał, że studenci uczelni technicznych, politechnicznych, medycznych czy rolniczych w ubiegłym roku akademickim uczestniczyli w zajęciach w normalnym trybie, ponieważ zajęć w laboratoriach nie da się prowadzić w trybie zdalnym.

– Te statystyki są więc nieco lepsze, ale ciągle jesteśmy czujnymi obserwatorami tego, co się dzieje w poszczególnych szkołach wyższych, z tym, że - chcę to bardzo mocno zaznaczyć - autonomia uczelni powoduje, że zalecenia, które są kierowane ze strony ministerstwa są tylko zaleceniami, natomiast szkoły wyższe podlegają ogólnym przepisom prawa w tym względzie – powiedział Bernacki. – My, owszem, dostajemy raporty, ale nie możemy nakłonić tych, czy innych uczelni, do takiego, czy innego działania – dodał.

Podał, że "w dużej części szkół wyższych wykłady tam, gdzie jest bardzo duża liczba studentów, prowadzone są w trybie hybrydowym albo w trybie zdalnym, właśnie chociażby z tego powodu, żeby ten kontakt był jednak ograniczony".

– Z pewnym niepokojem obserwujemy rozwój wypadków. Jesteśmy przygotowani na wszelkie scenariusze – zaznaczył wiceminister edukacji i nauki. Jak mówił, uczelnie są przygotowane do ewentualnego pójścia w kierunku zdalnego, czy hybrydowego nauczania. – W niektórych wypadkach hybryda już jest, w niektórych wypadkach zdalne już jest – poinformował. – To nie zakłóca tak do końca procesu edukacyjnego – ocenił wiceszef.

Sytuacja w szkołach

MEiN podało, że w piątek stacjonarnie pracowało 12 348 szkół podstawowych, czyli 85,8 proc. wszystkich i 6287 ponadpodstawowych, czyli 87,4 proc. Zdalnie pracowało 65 szkół podstawowych i 60 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 1975 szkół podstawowych i 925 ponadpodstawowych.

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.