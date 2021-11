Niedzielski zdradził liczbę nowych zakażeń. Wynik zbliżony do rekordu

Adam Niedzielski gościł w sobotni poranek na antenie RMF FM. W rozmowie z prowadzącym audycję minister zdrowia zdradził najnowszą liczbę przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W porównaniu z poprzednim tygodniem liczba zakażeń wzrosła, ale, według Niedzielskiego, są także pozytywne informacje.

– Widzimy w województwach, które były najbardziej dotknięte, czyli mówię o Podlasiu i Lubelszczyźnie, że tam już ta dynamika wyhamowuje. W przypadku woj. lubelskiego to tylko 9-procentowa dynamika tydzień do tygodnia – powiedział szef resortu zdrowia.

Nowe obostrzenia?

Niedzielski był również pytany o możliwość wprowadzenia nowych obostrzeń na terenie kraju. Pytanie padło w kontekście przywołanych przez ministra liczb odnoszących się do nowych zakażeń. Polityk odparł, że resort nie planuje zaostrzania reżimu sanitarnego. Podał także przyczynę tej decyzji: rok temu liczba nowych dziennych zakażeń sięgała 20, 30 tys., a liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 wynosiła ok. 20 tys. osób. Teraz w szpitalach przebywa ok. 9 tys. chorych.

– Przyjęliśmy inną politykę restrykcji, niż w poprzednich falach. Wirus, z którym mamy teraz do czynienia jest bardziej zakaźny, a mimo to mamy względnie niską hospitalizację, dzięki szczepieniu i naturalnej odporności po przechorowaniu – powiedział Niedzielski.

Minister odniósł się także do kontrowersyjnego projektu ustawy, który umożliwia pracodawcom sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony. – To sprawa kontrowersyjna, ale trzeba odsunąć na bok argumenty polityczne, bo najważniejsza jest sprawa zdrowia i życia – mówił Niedzielski. Polityk podkreślił, że to lepsze rozwiązanie niż tzw. "paszporty covidowe".

Czytaj też:

Będą podwyżki dla służby zdrowia. Niedzielski: Udało się osiągnąć jednogłośne stanowiskoCzytaj też:

"Za wszelką cenę". Niedzielski bez ogródek o funkcjonowaniu szkół w pandemii