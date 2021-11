Ratownicy TOPR znaleźli ciało pod Rysami. Najprawdopodobniej to poszukiwany turysta

Ofiarą śmiertelną wypadku w górach może być mężczyzna poszukiwany od piątku. Turysta miał wybrać się na wycieczkę w Rysy. Nie wrócił z niej.

Śmiertelny wypadek

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego wypatrzyli ciało z pokładu swojego śmigłowca. Nie wykluczyli, że może to być zaginiony w Rysach mężczyzna. Jak powiedział ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski cytowany przez portal rmf24.pl, na miejsce został desantowany ratownik medyczny, który potwierdził zgon. Według wstępnych ustaleń do wypadku mogło dojść dzień wcześniej.

– Ciało zostało przewiezione do Zakopanego i przekazane policji. W tej chwili to policja prowadzi dalsze czynności, między innymi polegające na ustaleniu tożsamości turysty. (...) Policja musi ustalić, czy to jest ten turysta, którego poszukiwaliśmy. Wszystko wskazuje, że to będzie on – powiedział Tomasz Wojciechowski na antenie telewizji TVN 24.

Niebezpiecznie w Tatrach

Ratownicy ostrzegają, że na tatrzańskich szlakach panują trudne warunki i odradzają wyjścia w wyższe partie gór. W wielu miejscach występuje oblodzenie, które maskuje niewielka warstwa śniegu.

Szlaki turystyczne po polskiej stronie Tatr są otwarte przez cały rok. Natomiast Słowacy 1 listopada tego roku zamknęli wysokogórskie szlaki turystyczne w swojej części. Ograniczenie potrwa do połowy czerwca przyszłego roku. Oznacza to, że turyści wędrujący szlakami po stronie polskiej nie będą mogli przechodzić na słowacka stronę Tatr. Takie ograniczenie jest wprowadzane co roku na okres zimowy.

